Moradores esperam há quase três meses por liberação de estrada no Sul

Serra da Aliança, ES 177 Crédito: Alessandra Martins

Há quase três meses, os moradores da localidade de Aliança, entre os municípios de Jerônimo Monteiro Muqui , no Sul do Estado, esperam por obras de contenção. A ES 177, que interliga as cidades, foi fechada por conta do deslizamento da encosta no quilômetro 14 da rodovia. Sem previsão de abertura, eles se arriscam passando pela via.

O trecho foi interrompido pelo Departamento de Estradas de Rodagem ( DER ), no dia 16 de junho, com uma barreira de terra, que não segurou os motoristas. Um desvio chegou a ser estudado pelo órgão, mas não foi implementado.

O problema do desmoronamento, segundo os moradores, se agrava a cada dia. As crianças que moram em Muqui, que dependiam do trecho para chegar à escola, foram transferidas para unidades de Jerônimo Monteiro.

Eu passo a pé pelo local todo dia. Levo minha filha a pé até o ponto para o ônibus levar ela na escola. Ela está triste e não quer estudar em Jerônimo. Está horrível e ninguém faz nada, conta a moradora de Muqui, Alessandra Martins.

ROTA

A rota alternativa para motoristas que desejam seguir para Jerônimo Monteiro e Muqui é acessar a ES 482, sentido Cachoeiro de Itapemirim, até o entroncamento com a BR 393, e seguir para Muqui. Em média, essa nova rota vai custar quarenta quilômetros a mais na viagem dos motoristas.

O QUE DIZ O DER