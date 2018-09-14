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Deslizamento

Moradores esperam há quase três meses por liberação de estrada no Sul

Rodovia ES 177 foi fechada por conta de deslizamento de terra de uma grande área de encosta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 21:25

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 21:25

Serra da Aliança, ES 177 Crédito: Alessandra Martins
Há quase três meses, os moradores da localidade de Aliança, entre os municípios de Jerônimo Monteiro e Muqui, no Sul do Estado, esperam por obras de contenção. A ES 177, que interliga as cidades, foi fechada por conta do deslizamento da encosta no quilômetro 14 da rodovia. Sem previsão de abertura, eles se arriscam passando pela via.
O trecho foi interrompido pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), no dia 16 de junho, com uma barreira de terra, que não segurou os motoristas. Um desvio chegou a ser estudado pelo órgão, mas não foi implementado.
O problema do desmoronamento, segundo os moradores, se agrava a cada dia. As crianças que moram em Muqui, que dependiam do trecho para chegar à escola, foram transferidas para unidades de Jerônimo Monteiro.
Eu passo a pé pelo local todo dia. Levo minha filha a pé até o ponto para o ônibus levar ela na escola. Ela está triste e não quer estudar em Jerônimo. Está horrível e ninguém faz nada, conta a moradora de Muqui, Alessandra Martins.
ROTA
A rota alternativa para motoristas que desejam seguir para Jerônimo Monteiro e Muqui é acessar a ES 482, sentido Cachoeiro de Itapemirim, até o entroncamento com a BR 393, e seguir para Muqui. Em média, essa nova rota vai custar quarenta quilômetros a mais na viagem dos motoristas.
O QUE DIZ O DER
Por nota, o Departamento de Estradas de Rodagem disse que está sendo realizado um trabalho de campo com técnicos especializados no assunto, por conta da complexidade da situação. A conclusão desse trabalho de campo vai permitir a elaboração do projeto para recuperação do trecho. A previsão é que, até o fim deste mês, o projeto seja iniciado.

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