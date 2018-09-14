Moradores esperam há quase três meses por liberação de estrada no Sul

Há quase três meses, os moradores da localidade de Aliança, entre os municípios de Jerônimo Monteiro e Muqui, no Sul do Estado, esperam por obras de contenção. A ES 177, que interliga as cidades, foi fechada por conta do deslizamento da encosta no quilômetro 14 da rodovia. Sem previsão de abertura, eles se arriscam passando pela via.
O trecho foi interrompido pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), no dia 16 de junho, com uma barreira de terra, que não segurou os motoristas. Um desvio chegou a ser estudado pelo órgão, mas não foi implementado.
O problema do desmoronamento, segundo os moradores, se agrava a cada dia. As crianças que moram em Muqui, que dependiam do trecho para chegar à escola, foram transferidas para unidades de Jerônimo Monteiro.
Eu passo a pé pelo local todo dia. Levo minha filha a pé até o ponto para o ônibus levar ela na escola. Ela está triste e não quer estudar em Jerônimo. Está horrível e ninguém faz nada, conta a moradora de Muqui, Alessandra Martins.
ROTA
A rota alternativa para motoristas que desejam seguir para Jerônimo Monteiro e Muqui é acessar a ES 482, sentido Cachoeiro de Itapemirim, até o entroncamento com a BR 393, e seguir para Muqui. Em média, essa nova rota vai custar quarenta quilômetros a mais na viagem dos motoristas.
O QUE DIZ O DER
Por nota, o Departamento de Estradas de Rodagem disse que está sendo realizado um trabalho de campo com técnicos especializados no assunto, por conta da complexidade da situação. A conclusão desse trabalho de campo vai permitir a elaboração do projeto para recuperação do trecho. A previsão é que, até o fim deste mês, o projeto seja iniciado.