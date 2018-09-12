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Obra da Eco101

Moradores encerram protesto em Iconha após determinação da Justiça

Moradores de duas comunidades impediram os maquinários de atuar nas obras do contorno de Iconha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2018 às 13:44

Publicado em 12 de Setembro de 2018 às 13:44

Por determinação da Justiça, os moradores das comunidades de Itinga, Beira Rio e Laranjeiras paralisaram a manifestação que realizavam nas obras da construção da Rodovia do Contorno em Iconha, no Sul do Estado. Eles estavam bloqueando a pista e impediam os maquinários de trabalhar.
Os manifestantes alegam que, após a conclusão da obra, a passagem para ciclistas, pedestres e pessoas com animais será impedida, e pedem uma solução por escrito da Eco101, concessionária que administra a rodovia. A manifestação começou por volta deo meio-dia da última segunda-feira (10) e seguiu até a noite desta terça-feira (11). 
Na decisão, a 2ª Vara Federal fixou uma multa diária de R$ 100 mil para os intimados, que são as associações da comunidades e representantes. O morador de Itinga, Márcio Ferreira, contou que eles pretendem recorrer a decisão.
Vamos recorrer, pois queremos uma garantia por escrito que vai ser feito algo que não vai prejudicar a comunidade. Estamos andando no meio de máquinas. Acho que poderia ter feito primeiro o acesso e depois o asfalto, disse.
O OUTRO LADO
Por meio de nota a Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que já se reuniu diversas vezes com representantes da comunidade e fez várias adequações no projeto original de implantação do Contorno, com o objetivo de reduzir os impactos das obras e melhor atender as suas demandas e reivindicações. 
A concessionária ressalta que implantou, na região de Laranjeiras, passagem inferior para pedestres e construirá vias para interligação de ruas interceptadas pelo traçado do Contorno. Também implantou acessos para as comunidades de Itinga e Beira Rio e construiu uma alça de saída do traçado do Contorno para acesso ao Centro de Iconha (próximo a localidade de Beira Rio). As intervenções no projeto original também permitiram a construção de um retorno, nos sentidos Norte e Sul, próximo à comunidade de Itinga. A obra dará aos moradores de Itinga e Beira Rio acesso ao Centro de Iconha em tempo reduzido. 
A concessionária também informou que com 85% das obras do Contorno realizadas, a Eco 101 entende que as adequações possíveis de serem feitas já foram atendidas, o que demonstra a preocupação da concessionária com o bem-estar das comunidades lindeiras. Além disso, o projeto executivo da área questionada foi efetivamente aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), atendendo às normas de engenharia e segurança viária. 
Ainda segundo a Eco101, cabe explicar que a reivindicação para a construção de um túnel na região de Itinga também não pode ser atendida por um aspecto técnico, devido ao caráter alagadiço da região. Por outro lado, precisamos destacar que a comunidade terá, após a conclusão das obras, total acesso às demais localidades da região, seja a pé ou utilizando qualquer tipo de veículo.  
A Eco 101 esclarece, por fim, que está concentrada na conclusão do Contorno de Iconha. Com relação às passagens inferiores em Beira Rio e Laranjeiras, informamos que as obras ainda estão em andamento.

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