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Anchieta e Piúma

Moradores e turistas estão há cinco dias sem água no Litoral Sul

De acordo com a Cesan o fornecimento será normalizado nesta quarta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 14:57

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 14:57

Moradores e turistas de Iriri (foto) e de Piúma estão sem abastecimento de água Crédito: Wing Costa/Arquivo
Moradores e turistas do balneário de Iriri, em Anchieta, e de Piúma, no Litoral Sul, estão sem abastecimento de água desde a última sexta-feira (29). Eles contam que algumas casas chegaram a ser abastecidas com carro pipa. Nas partes mais baixas da região, a água chegou a cair nas caixas, mas em locais altos, não.
A dona de casa Rose Aguiar, 23 anos, esta com um bebê de 22 dias. Ela disse que, desde sexta-feira, o carro pipa abasteceu o bairro Céu Azul apenas dois dias. Estamos desde sexta sem água, o carro pipa abasteceu, mas em muitas casas não deu não, eles vieram sábado e domingo. As pessoas procuram a Cesan e eles dizem que vão mandar carro pipa. De madrugada até chegou a cair um pouco de água, mas nas partes altas não chegou, disse.
A dona de casa Ivanete Oliveira, 45 anos, contou que está tendo que pedir água aos vizinhos. Está todo mundo sem água desde semana passada. Hoje tive que pedir água para a vizinha para fazer café. O cesto esta cheio de roupa suja, lamentou.
Em Iriri, os turistas também reclamam da falta de água. O banho está sendo em uma pracinha do balneário onde, de acordo com a dona de casa Rita Correia, tem água em abundância. Ela está com um grupo de pessoas de Vitória passando as férias em Anchieta.
Procuramos a Cesan e eles dizem que vai cair água meia noite e nunca cai. Todos da casa estão descendo a rua e indo na pracinha de Iriri tomar banho, pois lá tem água à vontade. Para completar, ainda temos uma pessoa acidentada precisando de banho e de curativo e uma idosa e duas crianças, contou.
O OUTRO LADO
Por meio de nota, a Cesan informa que a falta de energia no último sábado (29), e a demora no retorno da mesma, acabou por danificar uma elevatória de água da Companhia, o que prejudicou o abastecimento para Iriri (Anchieta), e Piúma.
"O fornecimento não foi interrompido e caminhões-pipa estão dando apoio aos moradores diariamente, desde a ocorrência, mas o intenso consumo nesse período impediu que a parte alta das cidades recebesse água de forma regular, informa Thiago Furtado, chefe da Divisão de Operação e Manutenção Litorânea.
A normalização do fornecimento ocorre nesta quarta-feira (3) e deve estar completa em até 24 horas. A Cesan conta com a colaboração da população e turistas para reduzir o consumo de água.
 

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