Moradores das comunidades de Limeira e de Jabaquara, em Anchieta, no Litoral Sul, estão há três dias sem água. Eles reclamam que apenas o posto de saúde e a escola foram abastecidos com carro pipa, mas as casas não foram atendidas. Algumas pessoas estão comprando galões de água ou buscando em outros municípios.
O servidor publico André Maicon Miqueline, de 31 anos, contou que os moradores da comunidade de Limeira estão se sentindo abandonados. Não está caindo nem um pingo de água. Estamos comprando galões de vinte litros para fazer comida e higiene pessoal ou buscando em cidades próximas, mas tem muitas pessoas que não tem condições. Nem carro pipa para abastecer as casas eles enviam, reclamou.
Em Jabaquara, que fica às margens da BR 101, os moradores receberam a informação de que o problema da falta de água começou após um equipamento queimar. Isso é um problema antigo, volta e meia queima a bomba e ficamos até dois dias sem água, só que agora já vai para três dias sem água. Em quem sofre é a comunidade, contou Jonatas Oliveira.
Como as comunidades de Limeira e Jabaquara estão em áreas rurais, são abastecidas pelo Programa Pró-Rural, onde opera o sistema em regime de autogestão com o apoio da prefeitura.
OUTRO LADO
Em relação ao carro pipa, a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Anchieta garantiu, por meio de nota, que desde segunda-feira (17) o caminhão com a capacidade de 12 mil litros está à disposição no local e atendendo as comunidades no período de 24h. Sendo as escolas, creche e unidades de saúde, com prioridade.
Ainda segundo a nota, a equipe de manutenção da Secretaria está trabalhando no local para sanar o problema, mas não deu prazos para a normalização do abastecimento.
Moradores de Anchieta estão sem água há três dias