Moradores de Anchieta estão sem água há três dias

Moradores sem água em Anchieta Crédito: Foto Internauta

Moradores das comunidades de Limeira e de Jabaquara, em Anchieta , no Litoral Sul, estão há três dias sem água. Eles reclamam que apenas o posto de saúde e a escola foram abastecidos com carro pipa, mas as casas não foram atendidas. Algumas pessoas estão comprando galões de água ou buscando em outros municípios.

O servidor publico André Maicon Miqueline, de 31 anos, contou que os moradores da comunidade de Limeira estão se sentindo abandonados. Não está caindo nem um pingo de água. Estamos comprando galões de vinte litros para fazer comida e higiene pessoal ou buscando em cidades próximas, mas tem muitas pessoas que não tem condições. Nem carro pipa para abastecer as casas eles enviam, reclamou.

Em Jabaquara, que fica às margens da BR 101, os moradores receberam a informação de que o problema da falta de água começou após um equipamento queimar. Isso é um problema antigo, volta e meia queima a bomba e ficamos até dois dias sem água, só que agora já vai para três dias sem água. Em quem sofre é a comunidade, contou Jonatas Oliveira.

Como as comunidades de Limeira e Jabaquara estão em áreas rurais, são abastecidas pelo Programa Pró-Rural, onde opera o sistema em regime de autogestão com o apoio da prefeitura.

OUTRO LADO

Em relação ao carro pipa, a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Anchieta garantiu, por meio de nota, que desde segunda-feira (17) o caminhão com a capacidade de 12 mil litros está à disposição no local e atendendo as comunidades no período de 24h. Sendo as escolas, creche e unidades de saúde, com prioridade.

Ainda segundo a nota, a equipe de manutenção da Secretaria está trabalhando no local para sanar o problema, mas não deu prazos para a normalização do abastecimento.

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