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Após forte chuva

Moradores continuam sem água em Rio Novo do Sul

Uma adutora se rompeu no último sábado (17) e água estava com muita lama para ser tratada

Publicado em 21 de Março de 2018 às 13:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 13:31
Bairro Santo Antônio em Rio Novo do Sul Crédito: Internauta - Via WhatsApp
Moradores do bairro Santo Antônio, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, reclamam que estão sem água desde último sábado (17), quando a cidade foi atingida pela chuva forte. Os serviços na Estação de Tratamento de Água foram paralisados por causa da quantidade de lama no local de captação de água. Uma adutora também se rompeu.
A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou, na tarde de sábado, que foi necessário paralisar a estação de tratamento de água pois, com as fortes chuvas, aumentou muito a quantidade de lama na água, o que prejudicou o tratamento. E uma adutora ainda rompeu. O abastecimento foi normalizado aos poucos a partir de domingo (18), segundo a Cesan.
O operador de pedágio, Carlos Alberto Teixeira, de 43 anos, mora no bairro Santo Antônio. Ele contou que desde sábado não cai uma gota de água na sua caixa e dos vizinhos. Mas eles estão recebendo água mineral.
O abastecimento na cidade está normalizado, mas a água não está sendo suficiente para chegar nas casas da parte alta. A gente está tendo que pegar água no balde em uma nascente aqui próximo, para tentar fazer o básico dentro de casa, disse.
OUTRO LADO
A Cesan informou, por meio de nota, que o fornecimento está sendo restabelecido gradativamente no bairro desde a noite de terça-feira (20). Devido ao alto consumo, o abastecimento ficou comprometido nas partes altas da cidade, incluindo o bairro Santo Antônio.
A Companhia disse ainda que  disponibilizou dois carros-pipa que estão sob a coordenação do município para atender às necessidades dos moradores. A Cesan solicita a todos os moradores que economizem água e evitem o desperdício, o que também vai contribuir para o abastecimento normalize em toda a cidade.
 
 

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