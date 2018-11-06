Morador vê carro cair de ponte, pula na água e resgata vítimas no ES

Carro cai de ponte em Muniz Freire e vitimas são resgatadas com vida Crédito: Divulgação - Polícia Militar

Uma mulher e uma criança ficaram feridas após um carro cair de uma ponte na localidade de Departamento Placa, em Alegre, na Região do Caparaó, na manhã desta terça-feira (06). Outra mulher que estava no veículo não se feriu. A idade e a identificação das vítimas não foram divulgadas.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 11h quando as vítimas seguiam em um veículo pela Rodovia ES 181, que liga Alegre a Muniz Freire. Por causas ainda desconhecidas, a motorista perdeu o controle da direção ao passar pela Ponte de Santa Fé e caiu no rio. O carro ficou submerso.

Um morador da região contou para a PM que, ao ver o acidente, correu para o local. Ele conseguiu tirar a menina e a colocou na pilastra da ponte. Depois voltou e, com a ajuda de um canivete, cortou o cinto de segurança da motorista. Populares usaram uma corda para auxiliar no resgate.

Ambulâncias de cidades da região foram acionadas e os socorristas tiveram que reanimar a mulher, que estava desacordada. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar no local as vítimas já haviam sido socorridas para o Pronto Socorro de Alegre. Uma equipe realiza uma varredura no local à procura de outras possíveis vítimas.