Morador em situação de rua é encontrado morto em praça de Cachoeiro

Cleivilande Moura da Silva, de 34 anos, estava há três anos em Cachoeiro

Publicado em 10 de julho de 2019 às 14:07 - Atualizado há 6 anos

Morador de rua é encontrado morto na Praça de Fátima em Cachoeiro Crédito: Leandro Manhães / TV Gazeta Sul

Um homem em situação de rua foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (10) na Praça de Fátima, na região central de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

Cleivilande Moura da Silva, de 34 anos, estava há três anos em Cachoeiro, em situação de rua. Ele é de Guaçuí, no Caparaó Capixaba e, segundo informações da família, tinha envolvimento com drogas.

O corpo foi encaminhado para o serviço de verificação de óbito, na Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro, onde o médico fará perícia para saber qual a causa da morte.

