Militar da Reserva é detido após acidente em Cachoeiro

Um policial militar da reserva foi preso na noite de domingo (02) após provocar um acidente na Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele perdeu o controle do carro e bateu no muro de uma casa. O motorista estava embriagado, com a carteira cassada e o licenciamento em atraso.
Segundo a polícia, o acidente aconteceu por volta das 21h. O militar, que dirigia um Troller, acertou a parede de um quarto, que ficou destruída. Um morador dormia no momento, mas ninguém ficou ferido. O padrão de energia também foi atingido e a casa ficou sem luz.
O motorista, que não teve o nome revelado pela polícia, sofreu ferimentos leves. Ele fez o teste do bafômetro que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica. A carteira também estava cassada e o licenciamento em atraso. O militar foi detido e transferido para o Quartel do Comando Geral, no bairro de Maruípe, em Vitória. A família do militar, segundo o morador, fez contato para pagar pelo prejuízo.
Segundo a Polícia Civil, o conduzido, de 56 anos, foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante, por dirigir veículo sem a devida permissão para dirigir ou Habilitação e por lesão corporal no trânsito. Ele foi encaminhado para audiência de custodia.