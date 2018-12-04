Militar da Reserva é detido após acidente em Cachoeiro

Carro destruiu muro, padrão de energia e deixou residência sem energia elétrica Crédito: Internauta

Um policial militar da reserva foi preso na noite de domingo (02) após provocar um acidente na Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Ele perdeu o controle do carro e bateu no muro de uma casa. O motorista estava embriagado, com a carteira cassada e o licenciamento em atraso.

Segundo a polícia, o acidente aconteceu por volta das 21h. O militar, que dirigia um Troller, acertou a parede de um quarto, que ficou destruída. Um morador dormia no momento, mas ninguém ficou ferido. O padrão de energia também foi atingido e a casa ficou sem luz.

O motorista, que não teve o nome revelado pela polícia, sofreu ferimentos leves. Ele fez o teste do bafômetro que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica. A carteira também estava cassada e o licenciamento em atraso. O militar foi detido e transferido para o Quartel do Comando Geral, no bairro de Maruípe, em Vitória. A família do militar, segundo o morador, fez contato para pagar pelo prejuízo.