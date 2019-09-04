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Economia

Milho está em falta para produtores do Sul do ES

Galpões de abastecimento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em Cachoeiro de Itapemirim estão sem milho, usado na alimentação de gado e aves
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2019 às 13:18

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 13:18

Grãos de milho Crédito: Divulgação/Sindicato Rural Brasil
Os galpões da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estão sem milho e o desabastecimento está afetando os produtores do interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os grãos são utilizados na alimentação de aves e do gado e, para não prejudicar a produção estão tendo que pagar mais caro no mercado.
Este é o caso do Luciano Roberto Silva, que tem uma pequena propriedade no distrito de Córrego dos Monos. Cadastrado junto ao órgão para a compra do grão, ele costuma comprar 23 sacos por mês para alimentar as galinhas e o gado. Porém, desde agosto o produto está em falta nos galpões de abastecimento, localizados no bairro IBC.
“No auge da seca, precisamos de milho e estamos tendo que comprar, porém, é mais caro. Fui informado que acabou e a previsão é só para o final de setembro”, disse o produtor, que costuma comprar 23 quilos de milho por mês.
O produtor diz que na central de abastecimento de Cachoeiro o preço médio do saco de 60 quilos custa R$ 43. Já no mercado, 50 quilos chega aos R$ 65.
Outro lado
Em contato com a Conab, a companhia confirma que o desabastecimento na região. Em nota, afirma que o problema nas unidades armazenadoras ocorre não só no Espírito Santo, mas em todo país.
O motivo, afirmam, seria pelo período que a companhia ficou sem poder fazer as operações por falta de autorizações ministeriais. Após concedida, a Conab iniciou então os leilões de frete para transpor o milho dos estoques públicos localizados na Região Centro-Oeste para as demais regiões.
O aviso de frete previsto para o Espírito Santo - 4.277 toneladas - vai ocorrer nesta quarta-feira (04). Com isso, as primeiras cargas de milho devem chegar ao estado a partir do dia 25 de setembro, para atender Colatina e Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo a Conab, atualmente estão cadastrados 888 produtores na unidade de armazenagem em Cachoeiro de Itapemirim; 1.579 em Colatina e 197 em Vitória.
 

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