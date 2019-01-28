'Milagre', diz nora de homem que sobreviveu a queda de cachoeira

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava na beira da cachoeira com o filho, por volta das 9h, quando tentava tirar uma selfie e acabou escorregando, desaparecendo em seguida. A versão da polícia, no entanto, foi desmentida pela nora de Francisco.

"Isso não foi uma verdade. Não foi irresponsabilidade dele, nem do meu marido. Foi realmente um acidente. Ele estava numas pedras, próximas ao lago e próximo ao fim da queda d'água, ali onde a queda bate no lago. Ele tirou uma foto de um casal na beirada. Quando ele foi andar para chegar no meu marido, que estava numas pedras um pouco mais à frente, aconteceu o acidente. Ele escorregou e caiu", explica ela, dizendo que ele caiu de no máximo, três metros de altura.

Polícia e bombeiros foram chamados e realizaram buscas no local. A vítima foi localizada pelo Corpo de Bombeiros, ainda com vida, no início da noite, e será encaminhado pelo Samu a um hospital em Vitória. "Graças a Deus, ele foi achado com vida. Foi um milagre ali era uma coisa realmente sem condições", comemora Paola.

Gustavo Santiago, 23, filho mais novo de Francisco, esperou a tarde toda por notícias. Ele, que estava em Vila Velha no momento da queda, comemorou quando o pai foi encontrado. "Acabei de falar com o rapaz que está com ele na ambulância. Ele está sendo encaminhado para um hospital da região e depois virá para Vitória. Falei do plano de saúde que ele tem. Então, eles devem levar para um hospital credenciado. Estou bem mais tranquilo agora", conta.

Abalados, o filho mais velho de Francisco e Paola foram atendidos por uma ambulância do município e encaminhados ao PA de Alfredo Chaves. "Meu irmão foi levado ao hospital em choque, mas já voltou para o local", contou Gustavo.

Homem cai de cachoeira e desaparece Crédito: Internauta / Via WhatsApp

O RESGATE

Segundo os bombeiros, Francisco estava entre a queda d'água, por dentro da pedra. "Com nadadeira, a gente tentou chegar próximo à queda e era impossível. Tentamos ir com a sonda para medir a profundidade e era impossível. Quando ele caiu, o turbilhão jogou ele para dentro da pedra, aí ele ficou ali aguardando e gritando por socorro".

A equipe de bombeiros que atuou no resgate do segurança conta que já estavam desistindo, quando Francisco entendeu o esquema para ser salvo. De acordo com um dos oficiais, eles esvaziaram o topo da cachoeira quando começaram a ouvir gritos de dentro da queda d'água.

"Quando a gente foi fazer um reconhecimento da área para saber se aconteceu um mergulho, a gente ouviu uns gritos vindo de dentro da cachoeira. A gente só escutava uns gritos baixos. Nesse tempo, também tinha gente lá no topo da cachoeira se banhando. A gente mandou os guardas esvaziarem o topo da cachoeira e continuamos ouvindo os gritos", detalha o bombeiro.

Ele conta que ainda estava difícil pois tinha gente dentro do túnel de Matilde gritando. Como estava difícil o acesso ao ponto onde o segurança estava, eles tiveram a ideia de jogar um capacete com a mensagem: "Vista o capacete e solte o cabo". "A gente jogou o capacete umas seis vezes, já estávamos desistindo. Era coisa sem esperança. Era um grito de socorro muito baixo e o barulho da cachoeira muito alto. Na última tentativa, ele vestiu o capacete e soltou o cabo".