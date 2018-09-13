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Recuperação

'Milagre', diz mãe de garoto que sobreviveu ao cair de 8 metros no ES

Gustavo da Silva Ferreira, de 10 anos, tentava pegar uma pipa quando o acidente aconteceu no bairro Coronel Borges, em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2018 às 22:00

Publicado em 12 de Setembro de 2018 às 22:00

Garoto tentava pegar uma pipa, que ficou agarrada ao teclado Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Após 26 dias internado, o pequeno Gustavo da Silva Ferreira, de 10 anos, recebeu alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O menino, que caiu de uma altura de oito metros tentando pegar sua pipa presa em um telhado, se recupera sem sequelas.
Desde o último sábado (08), quando saiu da UTI do Hospital Infantil Francisco de Assis, Gustavo dá continuidade ao tratamento em um quarto da enfermaria. A mãe do menino, Noelma Maria da Silva Nascimento, diz que a recuperação surpreendeu até os médicos.
Garoto se recuperada em hospital de Cachoeiro Crédito: Noelma Maria da Silva Nascimento
Eles ficaram surpresos. Desde o primeiro momento que entrou na UTI, ninguém me dava esperança. O neurologista disse que não poderia me dar esperança nenhuma. Falei que ia crer em Deus e orar. Para quem o viu no primeiro dia para hoje, é um milagre, conta a mãe.
Gustavo da Silva Ferreira ainda não conversa, segundo a mãe, por conta da traqueostomia. Porém, realiza a fisioterapia duas vezes ao dia e já permanece mais tempo acordado. Hoje ficou em pé, pela primeira vez. Ele ainda vai precisar tomar medicamentos e fazer fisioterapia, mas está muito ativo e todos estão aguardando o retorno dele logo, revela a mãe.
A QUEDA
O menino caiu de um telhado de zinco na tarde do dia 14 de agosto, no bairro Coronel Borges, quando tentava pegar sua pipa que havia agarrado em um telhado de zinco. Parte cedeu e o garoto caiu de cerca de oito metros. Com a forte queda, Gustavo sofreu um traumatismo na cabeça.

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