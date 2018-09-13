'Milagre', diz mãe de garoto que sobreviveu ao cair de 8 metros no ES

Garoto tentava pegar uma pipa, que ficou agarrada ao teclado Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Desde o último sábado (08), quando saiu da UTI do Hospital Infantil Francisco de Assis, Gustavo dá continuidade ao tratamento em um quarto da enfermaria. A mãe do menino, Noelma Maria da Silva Nascimento, diz que a recuperação surpreendeu até os médicos.

Garoto se recuperada em hospital de Cachoeiro Crédito: Noelma Maria da Silva Nascimento

Eles ficaram surpresos. Desde o primeiro momento que entrou na UTI, ninguém me dava esperança. O neurologista disse que não poderia me dar esperança nenhuma. Falei que ia crer em Deus e orar. Para quem o viu no primeiro dia para hoje, é um milagre, conta a mãe.

Gustavo da Silva Ferreira ainda não conversa, segundo a mãe, por conta da traqueostomia. Porém, realiza a fisioterapia duas vezes ao dia e já permanece mais tempo acordado. Hoje ficou em pé, pela primeira vez. Ele ainda vai precisar tomar medicamentos e fazer fisioterapia, mas está muito ativo e todos estão aguardando o retorno dele logo, revela a mãe.

A QUEDA