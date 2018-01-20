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Cachoeiro de Itapemirim

Menino morre e uma pessoa está desaparecida após afogamentos em rio

Os dois afogamentos aconteceram no Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2018 às 20:18

Publicado em 20 de Janeiro de 2018 às 20:18

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas logo após o homem afundar no bairro Aquidaban Crédito: Foto do Internauta/Izael Cezanhoch Junior
Matéria atualizada 20h25
O Corpo de Bombeiros registrou dois afogamentos no Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Estado, neste sábado (20). Um garoto de 12 anos chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. No outro caso, um pai conseguiu salvar o filho que se afogava e uma terceira pessoa que tentou ajudar no resgate desapareceu. Após buscas de mergulhadores, o homem foi encontrado morto.
O primeiro afogamento foi por volta de 11 horas, no distrito de São Bento, zona rural do município. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Marcos Vinicius Almeida de Oliveira, de 12 anos, foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia, mas morreu depois de dar entrada na unidade.
Já o outro afogamento ocorreu por volta das 13h20 na altura do bairro Aquidaban, na sede do município. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma criança estava se afogando e o pai pulou na água para salvá-la. Uma terceira pessoa entrou no rio para ajudar a criança, mas acabou se afogando. Uma equipe de mergulhadores foi ao local e encontrou o homem morto, a quatro metros de profundidade. Ele ainda não foi identificado.
O Corpo de Bombeiros reforçou que não é recomendado tomar banho em locais que não tem guarda-vidas, ainda mais em rios, que possuem as correntezas irregulares.

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