Menino morre e uma pessoa está desaparecida após afogamentos em rio

O Corpo de Bombeiros registrou dois afogamentos no Rio Itapemirim, em, na região Sul do Estado, neste sábado (20). Um garoto de 12 anos chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. No outro caso, um pai conseguiu salvar o filho que se afogava e uma terceira pessoa que tentou ajudar no resgate desapareceu. Após buscas de mergulhadores, o homem foi encontrado morto.

O primeiro afogamento foi por volta de 11 horas, no distrito de São Bento, zona rural do município. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Marcos Vinicius Almeida de Oliveira, de 12 anos, foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia, mas morreu depois de dar entrada na unidade.

Já o outro afogamento ocorreu por volta das 13h20 na altura do bairro Aquidaban, na sede do município. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma criança estava se afogando e o pai pulou na água para salvá-la. Uma terceira pessoa entrou no rio para ajudar a criança, mas acabou se afogando. Uma equipe de mergulhadores foi ao local e encontrou o homem morto, a quatro metros de profundidade. Ele ainda não foi identificado.