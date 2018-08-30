Menino do ES que tinha aneurisma tem órgãos doados para seis pessoas

O menino de 11 anos que teve os órgão captados no Hospital Infantil São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, morreu em decorrência de um aneurisma na cabeça. A criança, que não teve o nome divulgado a pedido do avô, convivia com o problema desde que nasceu.
A situação do menino piorou no último final de semana, fazendo com que ele precisasse ser internado. O avô paterno do menino, que também preferiu não se identificar, disse que ele era muito amoroso com todos. Não é porque é meu neto não, mas ele era 100 %, e era muito querido. Era uma criança muito amorosa com os outros coleguinhas na escola. Vai fazer muita falta, disse. O enterro está marcado para as 13h30 desta quinta no Cemitério do Coronel Borges.
A doação dos órgãos foi autorizada pela família, mesmo em um momento de dor, e beneficiou seis pessoas do ES e de outras partes do país. Foram captados o fígado, os dois rins e os pulmões do doador, além das duas córneas, que, depois de processadas, poderão beneficiar mais duas pessoas, totalizando seis receptores.
Para a coordenadora da Central de Transplantes do Espírito Santo, Maria Machado, o gesto solidário desta família do Sul do Espírito Santo ultrapassou as barreiras geográficas do Estado, pois os órgãos captados beneficiarão pacientes não só no Espírito Santo (fígado e duas córneas), mas também em São Paulo (pulmões) e em Minas Gerais (dois rins).
Que estes gestos de solidariedade continuem e possam alcançar os milhares de pacientes que estão cadastrados na fila à espera de um órgão e que aguardam a oportunidade de um recomeço. É com este objetivo que estamos sempre enfatizando para a população a importância da doação, comentou a coordenadora da Central de Transplantes.
FILA
No momento, a fila de espera por um órgão para transplante no Espírito Santo tem 4 pessoas aguardando um coração, 38 à espera de um fígado, 88 necessitam de uma córnea e 939 aguardam um rim.
Menino do ES que tinha aneurisma tem órgãos doados para seis pessoas