Menino do ES que tinha aneurisma tem órgãos doados para seis pessoas

Cemitério do Coronel Borges Crédito: Reprodução - Tv Gazeta Sul

A situação do menino piorou no último final de semana, fazendo com que ele precisasse ser internado. O avô paterno do menino, que também preferiu não se identificar, disse que ele era muito amoroso com todos. Não é porque é meu neto não, mas ele era 100 %, e era muito querido. Era uma criança muito amorosa com os outros coleguinhas na escola. Vai fazer muita falta, disse. O enterro está marcado para as 13h30 desta quinta no Cemitério do Coronel Borges.

A doação dos órgãos foi autorizada pela família, mesmo em um momento de dor, e beneficiou seis pessoas do ES e de outras partes do país. Foram captados o fígado, os dois rins e os pulmões do doador, além das duas córneas, que, depois de processadas, poderão beneficiar mais duas pessoas, totalizando seis receptores.

Criança estava internada no Hospital Infantil de Cachoeiro Crédito: Beatriz Caliman

Para a coordenadora da Central de Transplantes do Espírito Santo, Maria Machado, o gesto solidário desta família do Sul do Espírito Santo ultrapassou as barreiras geográficas do Estado, pois os órgãos captados beneficiarão pacientes não só no Espírito Santo (fígado e duas córneas), mas também em São Paulo (pulmões) e em Minas Gerais (dois rins).

Que estes gestos de solidariedade continuem e possam alcançar os milhares de pacientes que estão cadastrados na fila à espera de um órgão e que aguardam a oportunidade de um recomeço. É com este objetivo que estamos sempre enfatizando para a população a importância da doação, comentou a coordenadora da Central de Transplantes.

FILA

No momento, a fila de espera por um órgão para transplante no Espírito Santo tem 4 pessoas aguardando um coração, 38 à espera de um fígado, 88 necessitam de uma córnea e 939 aguardam um rim.