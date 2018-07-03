Menino de três anos fica ferido após ser atropelado em Cachoeiro

Menino fica ferido após ser atropelado em Cachoeiro Crédito: Internauta/Luan Herrera

Um menino de três anos ficou gravemente ferido após ser atropelado na localidade de Conduru, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na manhã desta segunda-feira (02). Ele estava na rua e foi atingido por um veículo que dava a ré.

O empresário Luan Herrera, de 24 anos, contou que estava dentro de casa e o sobrinho estava no portão com a avó e, por volta das 9h, começou a ouvir gritos. O motorista do carro estava dando ré e ele atingiu o meu sobrinho, que caiu. O pé dele ficou agarrado e ele foi arrastado por quase dois metros.

Herrera ainda disse que o pé direito da criança ficou com fratura exposta e o pé esquerdo ferido. O motorista prestou socorro para a vítima, que foi levada para a Santa Casa de Castelo e, em seguida, transferida para um hospital particular de Cachoeiro de Itapemirim. Ele passou por cirurgia e esta com o pezinho cheio de ferro, mas está bem, finalizou. A criança segue internada.

PERIGO

Os moradores da região garantem que o local foi asfaltado recentemente e, desde então, os motoristas passam em alta velocidade no local. Eles já chegaram a pedir que uma sinalização seja feita, mas ainda não foram atendidos.

O professor de informática Raone Bandeira, de 24 anos, contou que acidentes já foram registrados no local por causa da imprudência de motoristas e motociclistas. Eles começaram a andar em alta velocidade depois que asfaltou há quase um ano. Já fizemos várias reclamações para as autoridades, pedimos um quebra-molas e nada foi feito até agora.

A diarista Sandra Martins, de 29 anos, relatou que, durante a tarde, o fluxo de veículos é maior no local. O nosso medo é de pegar as crianças que saem para brincar na beira da rua, contou.

O OUTRO LADO

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito informou que vai mandar uma equipe técnica ao local, até a próxima quarta, para verificar quais medidas poderão ser tomadas para melhorar a sinalização e a segurança desse local.