Fatalidade

Menino de 6 anos morre afogado dentro de poço em Guaçuí

A mãe pulou na água na tentativa de socorrer o filho, mas ele já estava sem vida

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 13:47

Redação de A Gazeta

O corpo de Rafael foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Arquivo-GZ
Um menino de apenas seis anos morreu afogado durante o fim de semana na localidade de São Pedro de Rates, zona rural de Guaçuí, na região do Caparaó. 
De acordo com a Polícia Militar, Rafael de Paulo Veiga estava brincando por volta de 12h deste domingo (29) e teria caído acidentalmente em um reservatório de água. A mãe pulou logo depois para tentar socorrer o menino, mas ele já estava sem vida.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, ao chegar no local, apenas confirmou o óbito. O corpo de Rafael foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso será investigado pela Polícia Civil.
