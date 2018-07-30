Menino de 6 anos morre afogado dentro de poço em Guaçuí

Um menino de apenas seis anos morreu afogado durante o fim de semana na localidade de São Pedro de Rates, zona rural de Guaçuí, na região do Caparaó.
De acordo com a Polícia Militar, Rafael de Paulo Veiga estava brincando por volta de 12h deste domingo (29) e teria caído acidentalmente em um reservatório de água. A mãe pulou logo depois para tentar socorrer o menino, mas ele já estava sem vida.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, ao chegar no local, apenas confirmou o óbito. O corpo de Rafael foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso será investigado pela Polícia Civil.
