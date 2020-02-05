Menina ferida em brinquedo de parque em Itapemirim continua na UTI

Tio da da menina, Vinícius de Almeida disse que a sobrinha permanece internada no Hospital Francisco de Assis em Cachoeiro de Itapemirim (Hifa). O estado dela é estável, permanece na UTI pois sofreu traumatismo craniano. Está em coma induzido. Os médicos começaram hoje a reduzir a sedação para ver como ela reage, contou.