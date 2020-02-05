Menina ferida em brinquedo de parque em Itapemirim continua na UTI

Continua internada a menina Maria Alice, de 8 anos, que ficou gravemente ferida no acidente em um parque de diversões de Itapemirim, Litoral Sul do Estado, no último sábado (1º). Ela e a mãe estavam juntas em um brinquedo chamado Surf e foram lançadas do equipamento. A mãe da criança, a professora Mirian de Oliveira Alves, morreu. O dono da empresa e o funcionário que operava a máquina chegaram a ser presos, mas já foram liberados e responderão o caso em liberdade.
Tio da da menina, Vinícius de Almeida disse que a sobrinha permanece internada no Hospital Francisco de Assis em Cachoeiro de Itapemirim (Hifa). O estado dela é estável, permanece na UTI pois sofreu traumatismo craniano. Está em coma induzido. Os médicos começaram hoje a reduzir a sedação para ver como ela reage, contou.
O pai da menina acompanha a recuperação da filha na casa de familiares em Cachoeiro de Itapemirim. A família é de Viana e passava férias no balneário de Itaipava, em Itapemirim.
Mãe a filha, de oito anos, foram arremessadas do equipamento. Mirian caiu embaixo do brinquedo e morreu ao ser atingida várias vezes por ele. A Polícia Civil informou que vai solicitar a perícia do brinquedo, que deve ser feita ainda nesta semana.