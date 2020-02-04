Mulher morreu depois de ser arremessada de brinquedo em parque de diversões de Itapemirim Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Entenda como funciona a fiscalização de um parque de diversões no ES

O parque em questão possuía alvará emitido pelo Corpo de Bombeiros com validade até o dia 29 de fevereiro de 2020, e também tinha o alvará de liberação da prefeitura. Faltava, no entanto, o alvará emitido pela Polícia Civil. Por regra, um parque de diversões precisa desses três alvarás diferentes para funcionar.

O QUE CABE AO CORPO DE BOMBEIROS?

É de responsabilidade do Corpo de Bombeiros a emissão do alvará de prevenção contra incêndio e pânico. Junto a isso, é feito o pedido de documentos técnicos fornecidos por engenheiros.

"O alvará do Corpo de Bombeiros é para que se minimize a possibilidade de incêndio. É para verificar se o local tem pontos de fugas estabelecidos. Se acontecer algum problema, para onde as pessoas vão fugir? Nós também solicitamos a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da parte mecânica, que diz se os brinquedos estão montados corretamente, se estão bem fixos. E a ART da parte elétrica, uma vez que um fio mal colocado pode provocar um incêndio", explica o Tenente-Coronel Carlos Wagner.

O QUE É UMA ART?

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) é um documento assinado por um engenheiro que atesta que os brinquedos  no caso dos parques de diversões  estão em boas condições tanto na parte mecânica quanto na elétrica.

"As prefeituras devem exigir, quando da concessão de alvarás de instalação e funcionamento de parques de diversões, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), documento firmado por profissional habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (Crea-ES), de acordo com a Decisão Normativa nº 052 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea)", esclarece, por nota, o Crea-ES.

O QUE CABE AO MUNICÍPIO?

Com o laudo do Corpo de Bombeiros e as ARTs, cabe à prefeitura onde o parque pretende se instalar recolher esses documentos, fornecer o alvará de vigilância sanitária e liberar ou não o funcionamento do estabelecimento.

"Atestar a boa condição dos brinquedos é função de um engenheiro, via ART. A emissão do alvará de funcionamento e a fiscalização cabe ao poder público municipal", afirmou o tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros.

Já o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) ressaltou, por nota, que "desde dezembro de 2019 vem intensificando a fiscalização na área de entretenimentos, em especial nos parques de diversões em todo o Estado".

No entanto, a Prefeitura de Itapemirim afirma que o alvará do município é para fins tributários.

"O alvará que visa as condições de estrutura, funcionamento e segurança, é de competência do corpo de bombeiros e dos engenheiros técnicos que emitem as ARTs (elétrica e mecânica). Em visita ao parque, no dia 02/01/20 a equipe da fiscalização da administração municipal, solicitou as licenças para funcionamento, os responsáveis do parque apresentaram, laudo do corpo de bombeiros e dos engenheiros técnicos, que deram laudos favoráveis de segurança e funcionamento", diz a prefeitura por nota.

O ALVARÁ DA POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil é responsável pelo alvará de costumes e diversões. Todo estabelecimento comercial precisa desse alvará.