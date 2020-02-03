Itapemirim diz que não é responsável por fiscalizar brinquedo em parque

Prefeitura de Itapemirim não é responsável por fiscalização de equipamento de parque de diversão Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Segundo a prefeitura, o alvará do município é para fins tributários e o caso do não pagamento, que foi o que aconteceu com o parque de diversões, não autoriza a administração municipal a fechar o estabelecimento, e sim a incluí-lo em dívida ativa, que impedirá a emissão de outro documento com a mesma finalidade.

Sobre fiscalização, o município informou que visitou o parque no dia 2 de janeiro deste ano e que a equipe de fiscais solicitou as licenças para funcionamento, que foram apresentadas pelos responsáveis.

Essa documentação inclui o laudo do Corpo de Bombeiros e dos engenheiros técnicos, que atestaram a segurança do local. O alvará que avalia as condições de estrutura, funcionamento e segurança é de competência do Corpo de Bombeiros e dos engenheiros técnicos que emitem as ARTs (Anotações de Responsabilidade Técnicas) elétrica e mecânica, diz a nota da prefeitura.

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Já o Corpo de Bombeiros explicou que o alvará de licença emitido pelo órgão é feito mediante apresentação de Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) assinado por engenheiros, cada um na sua competência.

Todo equipamento tem a sua ART, e enquanto o alvará está em validade, o Corpo de Bombeiros não volta ao local. A empresa proprietária do parque é responsável pelos seus equipamentos, explicou Herbert de Carvalho, comandante do Corpo de Bombeiros.

O alvará do Corpo de Bombeiros para o parque instalado na Avenida Itapemirim, em Itaipava, foi emitido dia 20 de dezembro de 2019 e tinha validade até dia 29 de fevereiro de 2020. O local foi interditado.

PROPRIETÁRIO E OPERADO DE BRINQUEDO ESTÃO PRESOS

De acordo com o delegado plantonista de Itapemirim, Thiago Viana, que atendeu o caso, o operador do brinquedo do parque  que tentou fugir do local na hora do acidente  Alessandro Rodrigues dos Santos, de 23 anos, e o proprietário do estabelecimento, Norimarcos Márcio Matias, de 50 anos, estão detidos pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa (sem intenção de matar). Os dois foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes

O ACIDENTE

A professora Mirian Oliveira morreu e a filha ficou ferida após serem arremessadas por um brinquedo em um parque de diversões. Crédito: Reprodução | Facebook Crédito: Reprodução | Facebook

A mulher teve uma lesão grave na cabeça e a perna esquerda esmagada e arrancada do corpo depois de despencar de uma atração chamada Surf, que começou a girar de maneira descontrolada em 360º.

A professora estava acompanhada da filha de oito anos. A criança foi arremessada do lado oposto da mãe, chegando a se chocar contra outro brinquedo, chamado Barca, caindo em uma área de areia.