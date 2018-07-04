Menina de 9 anos fica ferida após cair em poço desativado no ES

Uma menina de nove anos ficou ferida após cair em uma poço de água desativado na tarde desta terça-feira (03), no interior de Itapemirim, no Litoral Sul. Ela subiu na tampa do poço, que se quebrou. A vítima caiu de uma altura de aproximadamente 11 metros. Moradores da região conseguiram fazer resgate.

O caso aconteceu por volta das 17h10, na localidade de Rio Muqui Pedra. Segundo o morador Isaías Pinheiro Pereira, a menina e outras três crianças estavam no local para colher mexericas. A menina acabou pisando na tampa antiga do poço, que se partiu. Não havia água no local.

As crianças assustadas logo chamaram os pais e com ajuda de outros moradores conseguiram tirar a menina do poço. Um morador colocou uma escada e desceu, amarrando a menina a uma corda. Após sair do local, ela foi levada a um hospital de Itapemirim, onde recebe atendimento médico. O resgate, segundo Isaías, durou cerca de 20 minutos.