Menina de 10 anos auxilia em parto da mãe dentro de casa em Muqui

Muqui, no Sul do Estado, na manhã desta sexta-feira (23). Mas o que chegou a atenção dos médicos foi que as filhas da gestante, que têm 10 e 7 anos, ajudaram a mãe na hora do parto. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (23). Uma mulher deu à luz bebê dentro de casa na localidade de Santa Rita, interior de, no Sul do Estado, na manhã desta sexta-feira (23). Mas o que chegou a atenção dos médicos foi que as filhas da gestante, que têm 10 e 7 anos, ajudaram a mãe na hora do parto. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (23).

Familiares contam que a gestante Ana Paula acordou sentido dores. Ela avisou ao marido que a criança poderia nascer e o pai, Euler Gasparelo Jander, foi de moto até a casa de um irmão pegar um carro emprestado.

Ela ganharia a criança em Mimoso do Sul. Quando o marido saiu, contou que foi ao banheiro e voltou sentindo dores. Falou com uma das filhas que não ia aguentar. A filha mais velha disse que a mãe ia aguentar e deitou a mãe na cama e o neném foi nascendo. Ela disse para segurar, amparar o bebê. E as duas filhas acompanharam o parto, uma de cada lado, disse Ilma, que é tia avó do bebê.

Após o nascimento, Ana Paula pediu o celular a uma das filhas e acionou a ambulância da maternidade de Muqui. Com a chegada da equipe médica, o cordão umbilical foi cortado e a família seguiu para a maternidade.

O médico que atendeu Ana Paula postou imagens da criança e da mãe, que já receberam alta. Neném passa bem...Irmã de 10 anos faz parto na própria mãe em casa, na comunidade de Santa Rita e nasce o irmãozinho caçulinha pra alegria da família..mais um caso inusitado em Muqui, escreveu o médico Wesly Silveira Reis em sua rede social.