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Pagou fiança

Médico é preso suspeito de fraudar ponto eletrônico em Piúma

Após a prisão, foi arbitrada fiança de quase R$ 50 mil; o médico pagou e foi liberado

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 15:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 15:37
O médico foi liberado após pagar fiança de 50 salários mínimos Crédito: Facebook
Um médico foi preso na tarde desta terça-feira (14) em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo, suspeito de alterar o cartão de ponto para não cumprir o horário de trabalho na rede municipal de saúde. Pelo menos outros dois servidores são investigados. 
O prefeito de Piúma, José Ricardo Pereira da Costa, informou que a fraude foi descoberta há um mês, quando uma funcionária foi bater o ponto para retornar do horário de almoço. O médico neurologista Bruno da Silva Távora atuava como clínico geral na Unidade Básica de Saúde Vitório Bossato, localizada no bairro Tamarino.
Ela foi fazer o registro de ponto digital e notou, ao retornar do horário de almoço, que o intervalo de tempo entre a saída dela e o retorno era muito curto. Ela ficou preocupada e procurou a Secretaria de Administração e o Recursos Humanos. O técnico foi olhar e verificou que os horários da máquina estavam sendo adulterados. Se eram 16 horas, por exemplo, alguém estava conseguindo mudar o horário para 13h, e depois voltava ao horário certo", contou o prefeito.
Ricardo ainda disse que, na época, a administração procurou a Polícia Civil, que iniciou as investigações. Eles também constaram que a máquina estava adulterada. Bruno está na prefeitura há aproximadamente cinco anos, mas, ultimamente, atuava pelo Programa Mais Médico do Governo Federal.
Um procedimento administrativo vai ser instaurado pela prefeitura. Envolvidos no esquema podem perder os cargos. Vamos abrir um procedimento administrativo. No primeiro momento será uma sindicância de confirmação do envolvimento de outros funcionários, que também serão investigados. Vamos aplicar algum tipo de pena e depois um procedimento disciplinar, finalizou.
FIANÇA DE QUASE R$ 50 MIL
Por meio de nota, a Polícia Civil confirmou que a prisão ocorreu após denúncia de que o médico alterava o sistema de controle de horário da prefeitura. E ainda que Bruno foi autuado no Art. 313-A. (Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano).
Foi arbitrada a fiança de 50 salários mínimos (R$ 47,7 mil). O médico pagou o valor e foi liberado.
A reportagem tentou o contato de Bruno da Silva Távora, mas não conseguiu.
 

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