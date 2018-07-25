Mar avança e causa mais estragos em Anchieta

A situação da orla da Praia de Castelhanos, em Anchieta, no Litoral Sul preocupa os moradores da região. Calçadas e ruas foram destruídas com o avanço do mar e o medo é de que a situação piore. A obra está em fase de licitação e a prefeitura garante que até o final do ano estará concluída.

A autônoma Rosemere Lopes da Silva, de 47 anos, tem a casa na orla há mais de 20 anos. Ela mora com a família em Vila Velha e, ao chegar no balneário nesta terça-feira (24), ficou preocupada com a destruição do local. Falta pouco para o mar atingir o imóvel dela.

Desde que o mar invadiu preocupa. Temos casa aqui há mais de 26 anos. Não tem como aproveitar a praia, está horrível. Pago o IPTU em dia, sou moradora, e tenho o direito de pedir, disse.

Rosemere ainda disse que acidentes chegaram a acontecer no local por causa da erosão. No verão um carro caiu em frente a minha casa e eu escrevi que a rua é sem saída e pedi à prefeitura para colocar manilha e bloquear a rua. Mas tem motorista que insiste em passar na calçada e acaba destruindo ainda mais, contou.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Por meio de nota, a prefeitura informou que a licitação para a obra, que seria no dia 23 de julho, precisou ser reagendada para 17 de agosto. Com o recursos de R$ 2,736 milhões serão feitos 480 metros de extensão e a rua será totalmente recuperada. A prefeitura ainda garante que a obra seja concluída até o final do ano.