Manifestantes fazem protesto em Cachoeiro de Itapemirim

Cerca de 500 manifestantes fazem um protesto na região central de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, nesta segunda-feira (26). Eles começaram a se reunir por volta das 16h na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro.

Os manifestantes pedem a saída de Temer do Governo Federal, fim do foro privilegiado, fim da corrupção e ainda apoiam a greve dos caminhoneiros.

Logo após a concentração, eles seguiram a pé pela Avenida Beira Rio, retornaram pela Rua Bernardo Horta e voltaram para a Praça Jerônimo Monteiro, onde seguem com os protestos. Cerca de 50 motociclistas participam do ato. A estimativa de público foi feita pela Guarda Civil Municipal que acompanha a manifestação. O protesto terminou por volta das 18h30.

VEJA VÍDEO

OUTRAS MANIFESTAÇÕES

Outras manifestações de apoio a greve dos caminhoneiros foram registrados em três municípios do Sul do Estado.

Em Ibatiba, professores seguiram a é de Lajinha, em Minas Gerais até o ponto da BR 262 onde os caminhoneiros estão concentrados. Lá, eles se juntaram aos manifestantes e fizeram uma oração.

Em Vargem Alta, vários veículos percorreram as ruas do Centro da cidade e fizeram um buzinaço. O comércio fechou as portas por volta das 15h, também se posicionando a favor da manifestação dos caminhoneiros. Os veículos seguiram até fruteiras, onde há um ponto de protesto. Ao chegar no local, uma bandeira do brasil foi erguida com a ajuda de um caminhão muque. Ao mesmo tempo em que o hino brasileiro era cantado.