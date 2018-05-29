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Protesto

Manifestantes fazem protesto em Cachoeiro de Itapemirim

Eles apoiam os caminhoneiros e ainda pedem a saída do presidente Michel Temer

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 21:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 21:33
Cerca de 500 manifestantes fazem um protesto na região central de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, nesta segunda-feira (26). Eles começaram a se reunir por volta das 16h na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro.
Os manifestantes pedem a saída de Temer do Governo Federal, fim do foro privilegiado, fim da corrupção e ainda apoiam a greve dos caminhoneiros.
Logo após a concentração, eles seguiram a pé pela Avenida Beira Rio, retornaram pela Rua Bernardo Horta e voltaram para a Praça Jerônimo Monteiro, onde seguem com os protestos. Cerca de 50 motociclistas participam do ato. A estimativa de público foi feita pela Guarda Civil Municipal que acompanha a manifestação. O protesto terminou por volta das 18h30. 
VEJA VÍDEO
OUTRAS MANIFESTAÇÕES 
Outras manifestações de apoio a greve dos caminhoneiros foram registrados em três municípios do Sul do Estado.
Em Ibatiba, professores seguiram a é de Lajinha, em Minas Gerais até o ponto da BR 262 onde os caminhoneiros estão concentrados. Lá, eles se juntaram aos manifestantes e fizeram uma oração.
Em Vargem Alta, vários veículos percorreram as ruas do Centro da cidade e fizeram um buzinaço. O comércio fechou as portas por volta das 15h, também se posicionando a favor da manifestação dos caminhoneiros. Os veículos seguiram até fruteiras, onde há um ponto de protesto. Ao chegar no local, uma bandeira do brasil foi erguida com a ajuda de um caminhão muque. Ao mesmo tempo em que o hino brasileiro era cantado.
A avenida principal de Castelo foi tomada por veículos. Os motoristas seguiram em carreata e também fizeram um buzinaço. O comércio fechou as portas durante a manifestação. A carreata seguiu até o ponto da rodovia Pedro Cola, onde os caminhoneiros estão parados.

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