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Protesto

Manifestantes fazem ato contra Bolsonaro em Cachoeiro de Itapemirim

O protesto aconteceu na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2018 às 21:30

Publicado em 29 de Setembro de 2018 às 21:30

Manifestantes fazem ato contra Bolsonaro em Cachoeiro Crédito: Geizy Gomes
Um grupo de pessoas se reuniu na tarde deste sábado (29) na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Eles manifestaram contra o candidato à presidência Jair Bolsonaro. Os manifestantes começaram a chegar no local por volta das 13 horas.
O evento 'Todos Contra Bolsonaro', criado em uma rede social há aproximadamente três semanas, teve a confirmação de 442 pessoas. Mas de acordo com os organizadores, uma média de 250 a 300 compareceram. Já acordo com a Guarda Municipal, a estimativa de público era de 200 pessoas. 
Um dos organizadores foi o professor de biologia Mitsrael Souza, de 22 anos. Criamos o evento no Facebook há aproximadamente três semanas. Tivemos uma adesão grande e veio um número grande de pessoas. Estamos resistindo e lutando pela nossa existência. É preciso respeitar o princípio democrático e respeitar os Direitos Humanos, disse.
Um equipamento de som foi montado e foi aberto espaço para os manifestantes explicarem os motivos de serem contra o candidato. A estudante Franciele França, de 21 anos, e sua amiga, a babá Karoliny de Paula, 19, ficaram sabendo do protesto pelo Facebook. Somos contra muitas coisas que ele (Bolsonaro) fala. Pelo fato do racismo, das cotas que ele é contra, sobre a homofobia, a ideologia de gênero, explicou Franciele.
A secretária Gisele Ramos, 24, também contou os motivos de ter aderido a manifestação. Sempre fui contra Bolsonaro. Primeiro porque ele é corrupto, só que muitas pessoas ficam cegas com isso. Ele quer colocar armas na rua. As pessoas que são contra mulheres, gays, negros viram Bolsonaro como uma fonte de jogarem para fora o ódio que eles possuem.
O ato começou às 15 horas e terminou às 17h30. Como os manifestantes se concentraram apenas na praça, o trânsito não foi impedido e o fluxo de veículos seguiu normal pelas ruas da cidade.

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