Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Filha ficou ferida

Manicure morre após acidente entre moto e carro em Cachoeiro

Ela estava com a sua filha em uma motocicleta. A adolescente teve ferimentos leves

Publicado em 

31 mai 2019 às 13:56

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 13:56

Manicure Patrícia Novaes dos Santos Scarton morre após acidente em Cachoeiro Crédito: Internauta Gazeta Online
Uma manicure de 46 anos morreu após uma colisão entre uma motocicleta e um carro na noite desta quinta-feira (30) no bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Patricia Novaes dos Santos Scarton estava pilotando a motocicleta e a filha dela, - uma adolescente que não teve idade confirmada - que estava no carona, teve ferimentos leves.
> Morre ciclista atropelada por ônibus em Vila Velha
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 20h na Avenida Jones dos Santos Neves. Patrícia estava na casa de uma cliente no bairro BNH e seguia sentido Centro. Já o motorista do Jeep seguia na avenida sentido bairro BNH e, ao fazer uma conversão para entrar na rua Matilde Ahide Assad, teria atingido a motocicleta onde as vítimas estavam.
Patrícia teve múltiplas fraturas. Ela e a filha foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. A manicure foi levada para a Santa Casa de Misericórdia, onde passou por uma cirurgia, mas faleceu durante a madrugada. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro. O velório está previsto para começar a partir das 12h, no Cemitério Parque no bairro IBC.
> Pedestre morre e motociclista fica ferido em grave acidente na Serra
Já a filha de Patrícia foi socorrida para um hospital particular. Ela teve ferimentos leves e, de acordo com familiares, teve alta. O motorista do Jeep, segundo a PM, permaneceu no local do acidente até as vítimas serem socorridas, mas não aguardou a viatura.
O caso vai ser investigado pela Delegacia de Infrações Penais e Outras.
Manicure morre após acidente entre moto e carro em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados