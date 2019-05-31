Manicure morre após acidente entre moto e carro em Cachoeiro

Manicure Patrícia Novaes dos Santos Scarton morre após acidente em Cachoeiro Crédito: Internauta Gazeta Online

Uma manicure de 46 anos morreu após uma colisão entre uma motocicleta e um carro na noite desta quinta-feira (30) no bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Patricia Novaes dos Santos Scarton estava pilotando a motocicleta e a filha dela, - uma adolescente que não teve idade confirmada - que estava no carona, teve ferimentos leves.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 20h na Avenida Jones dos Santos Neves. Patrícia estava na casa de uma cliente no bairro BNH e seguia sentido Centro. Já o motorista do Jeep seguia na avenida sentido bairro BNH e, ao fazer uma conversão para entrar na rua Matilde Ahide Assad, teria atingido a motocicleta onde as vítimas estavam.

Patrícia teve múltiplas fraturas. Ela e a filha foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. A manicure foi levada para a Santa Casa de Misericórdia, onde passou por uma cirurgia, mas faleceu durante a madrugada. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro. O velório está previsto para começar a partir das 12h, no Cemitério Parque no bairro IBC.

Já a filha de Patrícia foi socorrida para um hospital particular. Ela teve ferimentos leves e, de acordo com familiares, teve alta. O motorista do Jeep, segundo a PM, permaneceu no local do acidente até as vítimas serem socorridas, mas não aguardou a viatura.

O caso vai ser investigado pela Delegacia de Infrações Penais e Outras.

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