Mãe, filho e tio morrem afogados em açude de Irupi

Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Arquivo-GZ

Três pessoas da mesma família morreram afogadas no último fim de semana em Irupi , na Região do Caparaó. Uma mulher de 31 anos, o filho, de três anos, e o irmão dela, 49 anos, estão entre as vítimas.

Informações iniciais dão conta de que o menino caiu no açude e a mãe pulou na água para salvá-lo, mas não conseguiu. Em seguida, o irmão da mulher também entrou na água e o três morreram afogados.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o resgate foi acionado no último sábado (01) por volta das 16h para atender uma ocorrência de afogamento em um açude no distrito de Santa Cruz. Quando os bombeiros chegaram no local, Lourivalda Vicente Moreira já havia sido retirada da água por pessoas que estavam no local, mas não resistiu e morreu.

Os corpos do filho dela, Adrian Moreira de Souza, e do irmão, Adalmário Vicente Moreira, estavam submersos embaixo de uma vegetação. Não foi necessário acionar as equipes do Notaer e de mergulhadores.

Os corpos de Adrian, Lourivalda e Adalmário foram levados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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