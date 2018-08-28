Loja de móveis é arrombada em Cachoeiro

Loja de móveis arrombada em Cachoeiro Crédito: Reprodução/Móveis Rafael

Uma loja de móveis e eletrodomésticos foi arrombada na madrugada desta terça-feira (28) em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Os bandidos fugiram do local com um tanquinho de lavar roupas e um colchão. Ninguém foi detido.

O comerciante Rafael Macatrozo contou que o alarme disparou durante a madrugada e, logo em seguida, ele ligou para a Polícia Militar. Os bandidos conseguiram danificar a porta, que fica na Rua Bernardo Horta, no bairro Guandu, entraram no estabelecimento e reviraram o escritório. O prejuízo ainda está sendo contabilizado, mas até o momento o comerciante sentiu falta de uma lavadora de roupas e um colchão de solteiro.

Rafael ainda reclamou que, durante 34 anos de funcionamento, a loja já foi arrombada mais de 30 vezes. "Nós chamamos a PM, mas eles demoraram muito. O posto da PM fica a 300 metros de distância daqui e o bandido conseguiu fugir. Isso desanima a gente", reclamou.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Por meio de nota, a Polícia Militar disse que foi acionada na madrugada desta terça-feira (28) para verificar a ocorrência de arrombamento ao estabelecimento comercial. Uma viatura foi encaminhada para o local, onde os policiais realizaram uma varredura dentro do estabelecimento e constataram o fato. Buscas foram realizadas, porém nenhum suspeito foi localizado.

Em relação à demora no atendimento, A PM informou que será apurada pela direção do Ciodes .