Livros são deixados em rua de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 30 de julho de 2019 às 21:40
- Atualizado há 6 anos
Uma cena curiosa chamou a atenção de quem passou na tarde desta terça-feira (30) no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Várias caixas cheias de livros e revistas foram colocadas na calçada da rua Sete de Setembro e dezenas de pessoas pegaram as obras e levaram para casa.
Internautas registraram a cena, por volta das 14h. Pelo menos quatro caixas cheias de livros foram deixadas em uma calçada, próximo à Praça dos Taxistas. Logo, muita gente juntou, revirando os livros e alguns chegaram a ficar caídos no bueiro.
“Várias caixas de livros jogados fora no Centro. Inúmeras pessoas pegando, carrinho de papelão e ainda próximo à galeria de captação de águas pluviais”, contou o internauta Aldacyr Nagime Barbosa.
Quem estava no local disse que eram livros da área de medicina, e que o dono havia falecido. No final da tarde, todos os exemplares já haviam sido levados.
A prefeitura diz que está apurando o caso. Para que as pessoas sejam autuadas é preciso registrar a denúncia na ouvidoria 156 com nome da pessoa que colocou o lixo e um fiscal será encaminhado ao local.
