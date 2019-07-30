Sul do ES

Livros são deixados em rua de Cachoeiro de Itapemirim

Várias caixas cheias foram colocadas na calçada no centro da cidade

Publicado em 30 de julho de 2019 às 21:40 - Atualizado há 6 anos

Livros foram recolhidos por populares que passaram pelo centro nesta terça (30) Crédito: Aldacyr Nagime Barbosa

Uma cena curiosa chamou a atenção de quem passou na tarde desta terça-feira (30) no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Várias caixas cheias de livros e revistas foram colocadas na calçada da rua Sete de Setembro e dezenas de pessoas pegaram as obras e levaram para casa.

Internautas registraram a cena, por volta das 14h. Pelo menos quatro caixas cheias de livros foram deixadas em uma calçada, próximo à Praça dos Taxistas. Logo, muita gente juntou, revirando os livros e alguns chegaram a ficar caídos no bueiro.

“Várias caixas de livros jogados fora no Centro. Inúmeras pessoas pegando, carrinho de papelão e ainda próximo à galeria de captação de águas pluviais”, contou o internauta Aldacyr Nagime Barbosa.

Quem estava no local disse que eram livros da área de medicina, e que o dono havia falecido. No final da tarde, todos os exemplares já haviam sido levados.

A prefeitura diz que está apurando o caso. Para que as pessoas sejam autuadas é preciso registrar a denúncia na ouvidoria 156 com nome da pessoa que colocou o lixo e um fiscal será encaminhado ao local.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta