Lavrador é preso por matar comerciante em Venda Nova do Imigrante

Marcos Correia Dordenone era dono de uma lanchonete na localidade de Alto Caxixe Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Venda Nova do Itapemirim, na Região Serrana do Estado, suspeito de ter matado a tiros um comerciante no último domingo (20). Marcos Correia Dordenone era dono de uma lanchonete na localidade de Alto Caxixe. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Um lavrador de 30 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (21) em Alto Caxixe,, na Região Serrana do Estado, suspeito de ter matado a tiros um comerciante no último domingo (20). Marcos Correia Dordenone era dono de uma lanchonete na localidade de Alto Caxixe. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o delegado responsável pela divisão de homicídios, Luiz Carlos Claret Paschoal, Natanael da Silva, de 30 anos, foi preso em flagrante após declarações de testemunhas. “Ele estava trabalhando em uma plantação de tomates no momento da prisão. Ele não confessou o crime e ficou em silêncio”, afirma o delegado.

A arma do crime não foi localizada. Natanael da Silva foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde aguarda audiência de custódia. A motivação do crime, segundo o delegado, ainda é investigada, mas, vítima e suspeito já haviam discutido no passado.

O CRIME

crime aconteceu na área externa do comércio da vítima, a lanchonete ‘Toca do Gato’. Populares informaram aos militares que um homem desconhecido teria pedido um lanche e depois atirado várias vezes na vítima. Populares informaram aos militares que um homem desconhecido teria pedido um lanche e depois atirado várias vezes na vítima.