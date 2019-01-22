Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Lavrador é preso por matar comerciante em Venda Nova do Imigrante

Marcos Correia Dordenone era dono de uma lanchonete na localidade de Alto Caxixe, interior de Venda Nova do Imigrante
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 jan 2019 às 19:49

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 19:49

Marcos Correia Dordenone era dono de uma lanchonete na localidade de Alto Caxixe Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um lavrador de 30 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (21) em Alto Caxixe, Venda Nova do Itapemirim, na Região Serrana do Estado, suspeito de ter matado a tiros um comerciante no último domingo (20). Marcos Correia Dordenone era dono de uma lanchonete na localidade de Alto Caxixe. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com o delegado responsável pela divisão de homicídios, Luiz Carlos Claret Paschoal, Natanael da Silva, de 30 anos, foi preso em flagrante após declarações de testemunhas. “Ele estava trabalhando em uma plantação de tomates no momento da prisão. Ele não confessou o crime e ficou em silêncio”, afirma o delegado.
A arma do crime não foi localizada. Natanael da Silva foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde aguarda audiência de custódia. A motivação do crime, segundo o delegado, ainda é investigada, mas, vítima e suspeito já haviam discutido no passado.
O CRIME
O crime aconteceu na área externa do comércio da vítima, a lanchonete ‘Toca do Gato’. Populares informaram aos militares que um homem desconhecido teria pedido um lanche e depois atirado várias vezes na vítima.
Familiares socorreram Marcos, mas ele morreu ao dar entrada em um pronto-socorro da região. Familiares contaram que Marcos trabalhava naquele ponto há cerca de seis meses. O enterro aconteceu nesta terça-feira (22) às 8h30 no cemitério municipal de Venda Nova do Imigrante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gordura abdominal
Gordura abdominal na pós-menopausa está ligada ao desempenho cognitivo
Imagem de destaque
Motociclista é encontrado ferido às margens de rodovia em Anchieta
Imagem de destaque
Dia Mundial da Voz: conheça os sinais do câncer de laringe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados