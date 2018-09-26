Lavador de carro desaparece com veículo de cliente em Anchieta

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Anchieta, região Sul do Estado. Um lavador de carros, de 26 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira (24). Ele teria sumido com o carro de uma cliente de um lava a jato, localizado em, regiãodo Estado.

Segundo o Amaro Mendonça Nunes, que é proprietário da empresa, o funcionário levou a cliente até o local de trabalho dela e voltou com o veículo, modelo JAC J3, placa OVK 7895, para realizar a limpeza no estabelecimento.

Durante a tarde, a mulher de Amaro, que também é dona do comércio, se sentiu mal e foi para casa, deixando o funcionário no lava a jato. Ela retornou por volta das 16 horas e não encontrou o homem e nem o carro da cliente.

Não apareceu nada e não há pista para que lado foi. Ele trabalhava aqui há uns seis meses e era a primeira vez que a cliente colocava o carro aqui. O veículo não tem seguro e estou emprestando o meu carro a cliente, conta Amaro, que também comunicou o desaparecimento do funcionário à família que mora em Cariacica.

Um boletim de ocorrência foi registrado na noite de segunda-feira (24) e o caso é investigado pela Polícia Civil . As câmeras de segurança que o dono teve acesso não registraram o veículo.

Disque-Denúncia 181. Denúncias que podem ajudar a investigação da polícia podem ser feitas por meio do181.