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Polícia

Lavador de carro desaparece com veículo de cliente em Anchieta

O caso aconteceu na última segunda-feira (24); o jovem desapareceu com um veículo, modelo JAC J3, que seria de uma cliente do lava a jato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 21:29

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 21:29

Crédito: Pixabay
Um lavador de carros, de 26 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira (24). Ele teria sumido com o carro de uma cliente de um lava a jato, localizado em Anchieta, região Sul do Estado.
Segundo o Amaro Mendonça Nunes, que é proprietário da empresa, o funcionário levou a cliente até o local de trabalho dela e voltou com o veículo, modelo JAC J3, placa OVK 7895, para realizar a limpeza no estabelecimento.
Durante a tarde, a mulher de Amaro, que também é dona do comércio, se sentiu mal e foi para casa, deixando o funcionário no lava a jato. Ela retornou por volta das 16 horas e não encontrou o homem e nem o carro da cliente. 
Não apareceu nada e não há pista para que lado foi. Ele trabalhava aqui há uns seis meses e era a primeira vez que a cliente colocava o carro aqui. O veículo não tem seguro e estou emprestando o meu carro a cliente, conta Amaro, que também comunicou o desaparecimento do funcionário à família que mora em Cariacica.
Um boletim de ocorrência foi registrado na noite de segunda-feira (24) e o caso é investigado pela Polícia Civil. As câmeras de segurança que o dono teve acesso não registraram o veículo.
Denúncias que podem ajudar a investigação da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181.
 

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