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Meio ambiente

Latinhas são transformadas em mudas de plantas nativas em Guaçuí

Para cada 12 latas entregues à prefeitura, uma muda de espécies nativas da Mata Atlântica é entregue ao morador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2019 às 16:08

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 16:08

Foram entregues 1.118 latinhas na campanha Crédito: Divulgação/PMG
As latinhas de alumínio que iriam parar, em sua maioria, nas lixeiras estão se transformando em mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. Em Guaçuí, na Região do Caparaó, para cada 12 latas, uma planta é doada pela prefeitura ao morador. Com a atitude, mais de mil latinhas foram recolhidas.
A campanha “Troque suas latinhas por mudas de plantas” começou há pouco mais de um mês. Segundo o secretário de Meio Ambiente de Guaçuí, Roberto Martins, até o momento, foram entregues 1.118 latinhas na campanha “Troque suas latinhas por mudas de plantas”. Todo o material arrecadado é encaminhado para a Associação de Catadores de Resíduos Recicláveis de Guaçuí.
O secretário explica que essa é a primeira fase. “Estamos apenas na primeira fase da campanha, avaliando o andamento e percebendo a adesão das pessoas, porque pretendemos estender a iniciativa para a coleta de garrafas PETs”, afirma.
Foram entregues 1.118 latinhas na campanha "Troque suas latinhas por mudas de plantas" Crédito: Divulgação/PMG
NATIVAS
Entre as espécies das mudas da Mata Atlântica, estão ipê-amarelo, jequitibá, óleo, angelim, pau-cigarra, sibipiruna, pau-ferro, jatobá, farinha-seca, paineira, cedro, abacate, araçá e pitanga. As plantas são cultivadas em um viveiro da prefeitura e na unidade da Ufes, localizada em Jerônimo Monteiro, sem qualquer custo para o município
As mudas entregues, em sua grande maioria, são plantadas em áreas da zona rural, para a recuperação de nascentes, e todos as pessoas recebem orientações para o plantio e manejo de forma correta.
Além disso, as pessoas que recebem as mudas são cadastrados pela Secretaria de Meio Ambiente, para que seja feito um acompanhamento sobre o destino e a utilização.
O secretário contou ainda que, sem contar essas mudas da campanha, o município já distribuiu um total de 4 mil mudas. Outras 500 mudas serão plantadas na Estação de Transbordo de Resíduos do município, para criar uma área verde no entorno do local.
TROCA
Quem deseja trocar as latinhas pela muda deve levar o material até a secretaria, que fica na Praça Matriz Sala 102, nº 74, Centro de Guaçuí. Funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h30; e sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h. O contato telefônico é (28) 3553-2462.

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