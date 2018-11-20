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Incêndio

Kombi pega fogo em Cachoeiro de Itapemirim

Veículo é de um supermercado da região; apesar do susto, ninguém se feriu

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 20:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2018 às 20:52
Um Volkswagen Kombi pegou fogo na tarde desta terça-feira (20) na região da Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.
VEJA VÍDEO

O incêndio aconteceu por volta das 15h30, na Rua Maurílio Coelho. O veículo de entregas é de um supermercado do bairro Vila Rica. Funcionários do comércio informaram que havia apenas o motorista e um ajudante no momento e não ficaram feridos.
O Corpo de Bombeiros informou que as chamas danificaram apenas o motor. 

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