Kombi com estudantes pega fogo em Muniz Freire

Uma Kombi que fazia o transporte de alunos no interior de Muniz Freire, Caparaó capixaba, pegou fogo na manhã desta terça-feira (30). Os alunos seguiam para uma escola municipal na localidade de Assunção, a 30 quilômetros da sede. Por sorte, ninguém ficou ferido.
O incêndio aconteceu pela manhã, quando os alunos estavam a um quilômetro do destino, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Joana. O veículo, segundo a prefeitura, é terceirizado e ninguém ficou ferido.
De acordo com a empresa prestadora do serviço, o motorista informou que o motor do veículo parou. Ele ainda conseguiu colocar a Kombi no acostamento, mas quando olhou o motor já estava em chamas.
As oito crianças e o motorista conseguiram sair sem ferimentos. As chamas destruíram o veículo.
Outro transporte será colocado na linha nesta quarta-feira (30). A prefeitura informou que vai apurar as causas do incidente.