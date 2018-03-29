Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Irregularidades

Justiça suspende processos seletivos em Presidente Kennedy

Para a Justiça, as contratações seriam para o atendimento de necessidade permanente, desviando a finalidade do processo

Publicado em 28 de Março de 2018 às 21:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 21:21
Crédito: Gabriel Lordêllo | Arquivo
A Justiça determinou a suspensão de dois processos seletivos simplificados de Presidente Kennedy, Litoral Sul do Estado. Os servidores seriam contratados em designação temporária para atuar nas Secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Fazenda e Controladoria Geral. Na visão do Judiciário, as contratações seriam para o atendimento de necessidade permanente, em evidente desvio de finalidade.
Os processos abriam vagas para 21 servidores entre os cargos de engenheiro agrônomo, técnico agrícola, oficial administrativo, auditor municipal, contador e técnico em contabilidade. Na decisão, o juiz Marcelo Jones de Souza Noto diz ainda que as contratações temporárias têm sido renovadas, uma prática ilegal.
Ademais, é público e notório que as contratações temporárias do Município de Presidente Kennedy vêm se tornando "Ad aeternum", vez que todos os anos os processos seletivos são sistematicamente renovados, configurando, desta forma, verdadeira afronta ao dever de realizar concurso público.
As ações foram propostas pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Segundo a prefeitura o processo foi suspenso nesta quarta-feira (28) e vai recorrer da decisão judicial. Nenhum servidor, segundo o município, chegou a ser contratado.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados