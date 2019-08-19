Justiça reduz valor da fiança de secretária de Educação presa em Piúma

Secretária de Educação de Piúma, Isabel Fernanda Scherrer Rocha Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Justiça determinou no início da noite desta segunda-feira (19) novo valor de fiança para a secretária de Educação de

, Isabel Fernanda Scherres Rocha, o marido Carlos Antônio Castro e a funcionária Ricarda dos Santos Souza.

Desta vez, a fiança foi arbitrada em metade do valor inicial: 45 salários mínimos (R$ 44.910) à Isabel Fernanda Scherres Rocha e ao marido Carlos Antônio Castro, além de um salário mínimo à Ricarda dos Santos Souza.

Inicialmente, na última quinta-feira (15) a fiança foi arbitrada a cada um dos presos o valor de R$ 89.820,00. O advogado dos suspeitos, José Peres de Araújo, entrou com uma ação para reduzir o valor, por considerar incompatível com a situação financeira de seus clientes. . O advogado dos suspeitos, José Peres de Araújo, entrou com uma ação para reduzir o valor, por considerar incompatível com a situação financeira de seus clientes.

“O valor continua exacerbado e entrarei ainda hoje com recurso no Supremo Tribunal de Justiça. Já a fiança de Ricarda será recolhida e ela deve receber a liberdade amanhã”, revelou a defesa dos suspeitos por telefone nesta segunda.

INVESTIGAÇÃO

Segundo a investigação, o marido de Isabel Fernanda Scherres Rocha e a funcionária Ricarda dos Santos Souza trabalham em uma instituição de pesquisas e cursos educacionais de Piúma, de propriedade da secretária de Educação. As prisões por falsidade ideológica e associação criminosa foram realizadas em flagrante. A investigação já ocorria há algum tempo e as prisões ocorreram após denúncias. O caso segue sob investigação.