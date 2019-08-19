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Diplomas Falsos

Justiça reduz valor da fiança de secretária de Educação presa em Piúma

A fiança foi arbitrada em R$ 44.910, metade do valor inicial, à Isabel Fernanda Scherres Rocha e ao marido Carlos Antônio Castro, além de um salário mínimo à Ricarda dos Santos Souza
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2019 às 16:46

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 16:46

Secretária de Educação de Piúma, Isabel Fernanda Scherrer Rocha Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A Justiça determinou no início da noite desta segunda-feira (19) novo valor de fiança para a secretária de Educação de
Piúma
, Isabel Fernanda Scherres Rocha, o marido Carlos Antônio Castro e a funcionária Ricarda dos Santos Souza.
Os três foram presos na última terça-feira (13) suspeitos de vender diplomas e certificados falsos.
Desta vez, a fiança foi arbitrada em metade do valor inicial: 45 salários mínimos (R$ 44.910) à Isabel Fernanda Scherres Rocha e ao marido Carlos Antônio Castro, além de um salário mínimo à Ricarda dos Santos Souza.
Inicialmente, na última quinta-feira (15) a fiança foi arbitrada a cada um dos presos o valor de R$ 89.820,00. O advogado dos suspeitos, José Peres de Araújo, entrou com uma ação para reduzir o valor, por considerar incompatível com a situação financeira de seus clientes.
“O valor continua exacerbado e entrarei ainda hoje com recurso no Supremo Tribunal de Justiça. Já a fiança de Ricarda será recolhida e ela deve receber a liberdade amanhã”, revelou a defesa dos suspeitos por telefone nesta segunda.
INVESTIGAÇÃO
Segundo a investigação, o marido de Isabel Fernanda Scherres Rocha e a funcionária Ricarda dos Santos Souza trabalham em uma instituição de pesquisas e cursos educacionais de Piúma, de propriedade da secretária de Educação. As prisões por falsidade ideológica e associação criminosa foram realizadas em flagrante. A investigação já ocorria há algum tempo e as prisões ocorreram após denúncias. O caso segue sob investigação.
> Servidores de 31 prefeituras do ES podem ter comprado diploma falso
Isabel Fernanda Scherres Rocha e Ricarda dos Santos Souza estão presas no Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim. Já Carlos Antônio Castro está no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro.

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