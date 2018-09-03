Justiça mantém prisão de acusados de matar policial civil no Sul do ES

Giovani Gama de Oliveira (amante), Cristiane Caldeira Burock (esposa) e Felipe Barbosa dos Santos (executor) Crédito: Divulgação | SESP

A dona de casa Cristiane Caldeira Burock, de 37 anos, o motorista Giovanni Gama de Oliveira, 39 anos, e o jovem Felipe Barbosa da Silva, 19 anos, continuam presos. Eles são acusados de matar o investigador da Polícia Civil Elias Borrette Mariano, de 51 anos, enquanto dormia em sua casa, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado na madrugada da última sexta-feira (31)

Cristiane era casada com Elias e teria conhecido Giovanni na academia. Há um mês eles mantinham um relacionamento extraconjugal. Cristiane e Giovanni contrataram Felipe para executar o crime por R$ 1 mil. A prisão ocorreu nove horas após o crime e todos confessaram.

O juiz Frederico Ivens Mina Arruda de Carvalho decidiu, durante audiência de custódia, realizada na tarde deste domingo (02), converter a prisão em flagrante para preventiva. Na sua decisão, ele ressaltou que a prisão preventiva é necessária para manter a ordem pública. [...Assim, a conduta imputada é grave em seu caráter concreto, exigindo a adoção de medidas enérgicas por parte do Poder Judiciário como forma de assegurar a ordem pública...].

Os homens foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro e ela para o presídio feminino.

O CRIME

Elias Borrete Mariano foi assassinado por volta das 2h dentro de casa. Felipe entrou na casa do policial e enquanto ele domia, atirou oito vezes com a própria arma do policial  uma pistola .40. logo após o crime ele pegou a viatura descaracterizada e abandonou no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua.