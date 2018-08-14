Justiça determina fechamento de faculdades em Ibitirama

Município de Ibitirama, região do Caparaó Crédito: Divulgação | CMI

Duas instituições de ensino superior que atuam em Ibitirama , na Região do Caparaó capixaba, foram condenadas pela Justiça Federal após denúncia de que forneciam cursos de especialização de ensino superior sem reconhecimento do Ministério da Educação (MEC). A Justiça determinou que os proprietários paralisem as aulas e atribuiu também multa diária de R$ 10 mil, caso a decisão seja descumprida.

Segundo denúncia do Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES), as instituições DLT Pirovani  ICP Ibitirama Cursos, Pesquisas e Monitoramento ME e Iape  Gestão, Consultoria, Assessoria e Planejamento Educacional Ltda firmaram convênio entre si para dar cursos de complementação pedagógica, complementação de estudos, pós-graduação, extensão um ano, extensão três anos e mestrado internacional.

A ação foi aceita pelo juiz federal André Luiz Martins da Silva no início do ano de 2017. Por não terem registro e autorização legal para atuar, o magistrado determinou que as aulas sejam interrompidas, em caráter permanente. Os proprietários também veicularam propaganda enganosa, ao afirmarem em publicidade que os cursos oferecidos eram reconhecidos pelo MEC, o que não correspondia à realidade. Assim, concluiu o juiz, as instituições violaram o direito básico do consumidor.

As instituições deverão, ainda, devolver as quantias pagas pelos consumidores de seus serviços que foram lesados, bem como compensarem os danos morais e materiais a eles causados. Os representantes legais das instituições responderão solidariamente pelo pagamento das indenizações.

As instituições e o advogado de defesa do caso foram procuradas pela reportagem, que não obteve retorno até a publicação desta matéria.