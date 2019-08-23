Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Justiça decreta prisão preventiva de secretária de Educação em Piúma
Diplomas falsos

Justiça decreta prisão preventiva de secretária de Educação em Piúma

Isabel Fernanda Scherrer Rocha foi presa em flagrante no último dia 13, com Carlos Antônio Mendes Castro e Ricarda dos Santos Souza, pela suspeita de vender diplomas e certificados falsos no balneário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2019 às 15:24

Publicado em 23 de Agosto de 2019 às 15:24

Secretária de Educação de Piúma, Isabel Fernanda Scherrer Rocha Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A
Justiça
converteu a prisão em flagrante da secretária de Educação de
Piúma
, Isabel Fernanda Scherrer Rocha, em preventiva. Ela foi presa no último dia 13 com Carlos Antônio Mendes Castro e Ricarda dos Santos Souza.
Os três foram presos suspeitos de vender diplomas e certificados falsos no balneário
.
A decisão foi decretada nesta quinta-feira (22) pelo juiz da 2ª Vara de Piúma, Diego Ramires Grigio Silva. A conversão foi determinada apenas para a secretária. O marido, Carlos Antônio Mendes Castro, administrador da empresa que fornecia os diplomas, permanece com a liminar de soltura, caso seja paga a fiança de 45 salários mínimos (R$ 44.910).
Já a secretária da empresa, Ricarda dos Santos Souza, teve liberdade concedida após a Justiça reduzir a fiança de 90 para um salário mínimo. O valor foi recolhido e ela recebeu liberdade nesta quinta-feira.
DEFESA
O advogado dos suspeitos, José Peres de Araújo, entrou na semana passada com uma ação no Supremo Tribunal de Justiça para reduzir o valor da fiança, por considerar incompatível com a situação financeira de seus clientes.
Agora, entrará na próxima segunda (26) com ação pedindo a liberdade provisória da secretária de Educação. “Estamos elaborando um pedido de liberdade provisória à Justiça. Se o juiz manter o entendimento, irei ao Tribunal de Justiça”, disse a defesa dos acusados.
ENTENDA
Segundo a investigação, o marido de Isabel Fernanda Scherres Rocha e a funcionária Ricarda dos Santos Souza trabalham em uma instituição de pesquisas e cursos educacionais de Piúma, de propriedade da secretária de Educação. As prisões por falsidade ideológica e associação criminosa foram realizadas em flagrante. A investigação já ocorria há algum tempo e as prisões ocorreram após denúncias. O caso segue sob investigação.
> Servidores de 31 prefeituras do ES podem ter comprado diploma falso
Isabel Fernanda Scherres Rocha permanece presa no Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim. Já Carlos Antônio Castro está no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados