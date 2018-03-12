Jovens mortas em acidente na BR 101, em Anchieta, eram irmãs

As irmãs Nathália e Bárbara Crédito: Facebook

As jovens mortas em um grave acidente na BR 101, em Anchieta, na região Sul do Espírito Santo, eram irmãs. Elas estavam em um Ford Fusion quando colidiram contra uma carreta, no quilômetro 359, na tarde deste domingo (11).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do Fusion seguia no sentido Vitória, quando perdeu o controle do carro, rodou na pista, invadiu a contramão e colidiu contra a carreta. Chovia forte na hora do acidente. As irmãs morreram na hora. O motorista, que é marido de Bárbara, foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

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Os corpos de Nathalia e Bárbara foram encaminhados para Minas Gerais, onde serão sepultados. Elas moravam em Vila Velha e estavam em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, onde participaram do noivado de outra irmã, na noite de sábado (10). Eles retornavam para casa quando ocorreu o acidente.