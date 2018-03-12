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Tragédia

Jovens mortas em acidente na BR 101, em Anchieta, eram irmãs

Os corpos de Nathalia e Bárbara foram encaminhados para Minas Gerais, onde serão sepultados

Publicado em 12 de Março de 2018 às 18:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 18:49
As irmãs Nathália e Bárbara Crédito: Facebook
As jovens mortas em um grave acidente na BR 101, em Anchieta, na região Sul do Espírito Santo, eram irmãs. Elas estavam em um Ford Fusion quando colidiram contra uma carreta, no quilômetro 359, na tarde deste domingo (11).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do Fusion seguia no sentido Vitória, quando perdeu o controle do carro, rodou na pista, invadiu a contramão e colidiu contra a carreta. Chovia forte na hora do acidente. As irmãs morreram na hora. O motorista, que é marido de Bárbara, foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
VEJA VÍDEO
 
Os corpos de Nathalia e Bárbara foram encaminhados para Minas Gerais, onde serão sepultados. Elas moravam em Vila Velha e estavam em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, onde participaram do noivado de outra irmã, na noite de sábado (10). Eles retornavam para casa quando ocorreu o acidente.
Uma amiga da família, que preferiu não se identificar, contou que todos estão muito abalados com as perdas. Disse ainda que Bárbara era formada em Comércio Exterior e Nathália cursava o terceiro período de Odontologia. O marido de Bárbara permanece internado em um quarto particular da Santa Casa.

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