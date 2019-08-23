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Realizando sonho

Jovem que vive em abrigo ganha festa de 15 anos e realiza sonho no ES

Marina Florindo estuda na escola pública Álvaro Castelo, em Brejetuba, e mora em um abrigo na cidade. Professores e amigos prepararam a festa

Publicado em 23 de Agosto de 2019 às 09:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2019 às 09:58
O sonho com uma festa para comemorar o aniversário de 15 anos é o mesmo para várias adolescentes. Pensar em um vestido, bolo e na cerimônia pode ser simples para algumas, mas para outras, o caminho é mais difícil. Esse é o caso da Marina Florinda, moradora de Brejetuba, na região Sul Serrana no Estado.
Ela mora em um abrigo na cidade e não tem condições de ter a sua tão sonhada festa de debutante. Por isso, um grupo de pessoas se mobilizou para realizar a festa que Marina merece. A ideia começou com a sua professora da sala de recurso, Lucineia Gomes de Arruda.
A debutante estuda no oitavo ano da escola pública Álvaro Castelo e frequenta a sala de recurso porque sofre de uma deficiência intelectual. “Ela sempre ficava ansiosa e pedia a festa. Era o sonho dela e vivia falando que o aniversário estava chegando. Então, eu comentei com uma colega e resolvemos organizar a festa”, explicou a professora.
> Criança realiza sonho e faz festa de aniversário com tema de gari no ES
A festa, que teve uma ornamentação combinando as cores rosa com dourado, ficou do jeito que Marina esperava. Com várias doações, ela se arrumou com penteados e usou vestido de festa. “Muita gente ajudou. Ela teve tudo que tem direito no aniversário, como arrumação, buffet, mensagem e amigos cantando enquanto ela entrava”, disse Lucineia.
O aniversário foi realizado nesta quarta-feira (21) e contou com a participação da turma escolar e dos amigos que Marina escolheu para convidar. “Ela conhecia todo mundo pelo nome quando chegava na festa. Ficou radiante cumprimentando todos”, contou a professora.
> Criança do ES que sonha em ser policial ganha surpresa da PM
 

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