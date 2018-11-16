Jovem morre após moto atingir árvore na ES 488, no Sul do ES

Uma jovem de 22 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas em dois acidentes no km 26 da ES 488, rodovia entre Cachoeiro de Itapemirim e Safra, no Sul do Estado. Na primeira batida, um motociclista bateu contra uma árvore. O outro acidente envolveu os motoristas que pararam para socorrer.
De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 10h20. O condutor de uma Honda Falcon perdeu o controle e bateu contra uma árvore. A garupa da moto, Darliane Vasconcelos Teixeira foi socorrida, mas não resistiu e morreu na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
Uma moto com dois ocupantes parou na pista e também foi atingida por um carro que passava pelo local. O garupa ficou ferido e foi levado para o hospital, que não informou o estado de saúde dos acidentados.