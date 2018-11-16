Jovem morre após moto atingir árvore na ES 488, no Sul do ES

De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 10h20. O condutor de uma Honda Falcon perdeu o controle e bateu contra uma árvore. A garupa da moto, Darliane Vasconcelos Teixeira foi socorrida, mas não resistiu e morreu na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

Uma moto com dois ocupantes parou na pista e também foi atingida por um carro que passava pelo local. O garupa ficou ferido e foi levado para o hospital, que não informou o estado de saúde dos acidentados.