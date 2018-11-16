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Acidente

Jovem morre após moto atingir árvore na ES 488, no Sul do ES

Motociclista perdeu o controle e bateu contra uma árvore. Pessoas pararam para socorrer e também sofreram acidentes

Publicado em 15 de Novembro de 2018 às 21:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2018 às 21:43
Vítima foi levada para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu Crédito: Geizy Gomes
Uma jovem de 22 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas em dois acidentes no km 26 da ES 488, rodovia entre Cachoeiro de Itapemirim e Safra, no Sul do Estado. Na primeira batida, um motociclista bateu contra uma árvore. O outro acidente envolveu os motoristas que pararam para socorrer.
De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 10h20. O condutor de uma Honda Falcon perdeu o controle e bateu contra uma árvore. A garupa da moto, Darliane Vasconcelos Teixeira foi socorrida, mas não resistiu e morreu na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
> Quatro morrem e seis pessoas ficam feridas em cinco acidentes no Sul do ES
Uma moto com dois ocupantes parou na pista e também foi atingida por um carro que passava pelo local. O garupa ficou ferido e foi levado para o hospital, que não informou o estado de saúde dos acidentados.
 

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