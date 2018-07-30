Adolescente morre após ser atropelado por carreta em Apiacá Crédito: Internauta Gazeta Online

Um adolescente de 17 anos morreu após ser atropelado por uma carreta por volta das 22h deste domingo (30) no Centro de Apiacá, no Sul do Estado. Victor Boechat Brum estava pilotando uma motocicleta que caiu após encostar no meio-fio da calçada. O motorista da carreta disse que não conseguiu evitar o acidente.

O motorista, 28 anos, contou para a Polícia Militar que seguia pela Rua Jerônimo Monteiro e, ao tentar fazer uma curva, precisou recuar para que outra carreta, que seguia sentido contrário, conseguisse passar. Segundo o depoimento do motorista à Polícia, quando retomava a manobra para prosseguir viagem, o condutor da motocicleta tentou passar entre a carreta e o meio-fio.

Ainda segundo o depoimento, o motorista freou o "cavalo" da carreta e percebeu que a motocicleta havia tombado. Uma das rodas da carreta passou por cima da cabeça de Victor. Um outro jovem, que estava na garupa da moto, teve escoriações leves, chegou a ser levado para o hospital, mas recusou atendimento.

O motorista da carreta foi levado para a delegacia de plantão de Alegre onde foi ouvido e liberado. O corpo de Victor foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

Your browser does not support the audio element. Jovem morre após cair de moto e ser atropelado por carreta em Apiacá



