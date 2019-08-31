Violência no Trânsito

Jovem morre após batida entre carro e moto em Cachoeiro

O condutor do veículo não foi localizado no local do acidente

Publicado em 31 de agosto de 2019 às 16:18 - Atualizado há 6 anos

O corpo de Aissam foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Um jovem de 29 anos morreu após um acidente de trânsito na localidade de Vargem Grande de Soturno, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A vítima, que estava em uma motocicleta, nem chegou a ser socorrida.

O acidente foi por volta das 23h30 no Km 10 da Rodovia Gumercindo Moura Nunes (ES 164), que liga Cachoeiro a Vargem Alta. As causas são desconhecidas, mas quando a Polícia Militar chegou ao local encontrou uma motocicleta e um veículo. O motociclista identificado como Aissam Baltazar El Aride já havia falecido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida foi lateral. Aissam seguia sentido Cachoeiro. Já o automóvel, pela posição em que se encontrava, seguia pelo mesmo sentido e estaria realizando uma conversão à esquerda.

Enquanto a equipe do Corpo do Bombeiros avaliava o local e colhia informações, um homem se aproximou junto com o seu filho e informou que o veículo envolvido no acidente era de sua esposa. Disse ainda que eles estariam participando de um evento em uma empresa, e o veículo estava estacionado, mas que ele não sabe quem pegou o veículo no local.

O homem e o filho foram levados para a delegacia para prestar esclarecimentos. O corpo de Aissan foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

