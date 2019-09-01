Tragédia

Jovem morre afogado no Rio Itapemirim em Cachoeiro

Segundo o Corpo de Bombeiros, o helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Polícia Militar foi acionado para a vinda de mergulhadores de Vitória

Publicado em 1 de setembro de 2019 às 21:17 - Atualizado há 6 anos

Rio Itapemirim, no município de Cachoeiro de Itapemirim: riscos de afogamento Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Um jovem de aproximadamente 18 anos morreu afogado no Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde deste domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Polícia Militar foi acionado para a vinda de mergulhadores de Vitória.

O afogamento teria acontecido na altura do bairro Village da Luz, por volta de meio-dia. As circunstâncias do afogamento não foram informadas pelos militares. O corpo foi localizado horas depois.

O nome da vítima não foi informado pelos Bombeiros. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.





