Jovem mineiro morre afogado no mar de Iriri

Praia dos Namorados, em Anchieta Crédito: Arquivo/Sergio Cardoso - GZ

O corpo do jovem mineiro Jonathas Domingos Sobrinho da Silva, de 19 anos, foi encontrado na tarde deste sábado (20). Ele brincava com um amigo dentro do mar na Praia dos Namorados, balneário de Iriri em Anchieta, no Litoral Sul, quando tentou sair da água, mas afundou durante a manhã.

Jonathan e um amigo estavam brincando com uma boia de pneu de caminhão na água. Como o mar estava revolto, o amigo da vítima saiu, mas Jonathan afundou. As buscas pelo jovem, que passava o fim de semana com a sua família no balneário, começaram logo após o desaparecimento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo foi localizado por volta das 14h.

Nossa equipe fez buscas em uma extensão de quatro metros de profundidade por mais de uma hora. Quando finalizamos as buscas, após uns cinco minutos, um colega avistou o corpo que boiou e afundou. Aguardamos mais 10 minutos, ele submergiu e conseguimos fazer o resgate. Sargento Renato Foriano

A equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Vitória chegou a ser acionada, mas ao chegar na Praia dos Namorados, o corpo de Jonathas já havia sido localizado. O jovem era do Tiro de Guerra de Muriaé. A família acompanhou todo trabalho dos mergulhadores e contou que ele sabia nadar.