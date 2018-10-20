Jovem mineiro desaparece após nadar no mar de Iriri, em Anchieta

Anchieta Crédito: Divulgação - Prefeitura de Anchieta

Um jovem de 19 anos está desaparecido após mergulhar na Praia dos Namorados, no balneário de Iriri, em Anchieta, no Litoral Sul. Ele estava nadando com um amigo, que conseguiu sair da água. Jonathas Domingos Sobrinho da Silva é de Minas Gerais e passa o fim de semana com a família no município.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Jonathas e um amigo estavam dentro do mar brincando com uma boia de pneu de caminhão. Como a correnteza estava muito forte eles resolveram sair da água, mas o jovem não conseguiu, afundou e desapareceu.