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Litoral Sul

Jovem mineiro desaparece após nadar no mar de Iriri, em Anchieta

Ele e um amigo brincavam no mar com uma boia, mas a correnteza estava forte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2018 às 18:49

Publicado em 20 de Outubro de 2018 às 18:49

Anchieta Crédito: Divulgação - Prefeitura de Anchieta
Um jovem de 19 anos está desaparecido após mergulhar na Praia dos Namorados, no balneário de Iriri, em Anchieta, no Litoral Sul. Ele estava nadando com um amigo, que conseguiu sair da água. Jonathas Domingos Sobrinho da Silva é de Minas Gerais e passa o fim de semana com a família no município.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, Jonathas e um amigo estavam dentro do mar brincando com uma boia de pneu de caminhão. Como a correnteza estava muito forte eles resolveram sair da água, mas o jovem não conseguiu, afundou e desapareceu.
Uma equipe de Anchieta realiza buscas no local e aguarda a equipe especializada de mergulhadores de Vitória.

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