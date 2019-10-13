Cachoeiro

Jovem é preso ao tentar subornar policiais durante blitz da Lei Seca

Acusado estava dirigindo com sinais de embriaguez em Cachoeiro e ainda foi apreendida uma arma, munição, droga e dinheiro

Publicado em 13 de outubro de 2019 às 16:45 - Atualizado há 6 anos

O suspeito ofereceu o dinheiro e arma em troca de sua liberdade Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo após tentar subornar policiais militares em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele foi abordado durante uma blitz da Lei Seca, no Centro da cidade. Dentro do veículo dele foram encontradas drogas, munições e uma arma. Além de tudo, o acusado ainda apresentava sinais de embriaguez.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi abordado por volta de 1h. O veículo conduzido pelo suspeito foi parado e durante abordagem os policiais encontraram uma pistola carregada com 15 munições na cintura dele. Dentro do veículo foi localizada 10 gramas de maconha prensada e material para preparo e uso do entorpecente.

Ao perceber que seria detido, o suspeito disse para os policiais “fique com a arma e dinheiro e deixe isso pra lá”. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro e foi conduzido para a 7º delegacia regional de Cachoeiro. A reportagem ainda não conseguiu confirmar a autuação do jovem.

MAIS DROGAS

Mais 134 unidades de drogas foram apreendidas em outras três ações em Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta e em Muqui nas últimas horas. Seis pessoas foram encaminhadas para a delegacia.

O entorpecente e o dinheiro estava com três jovens dentro de um veículo Crédito: Divulgação - Polícia Militar

No balneário de Iriri, em Anchieta, no Litoral Sul, três jovens foram presos e flagrante com 44 buchas de haxixe e R$ 4.270,00. A prisão ocorreu às 8h da manhã deste domingo (13). Os suspeitos, três jovens de 18, 19 e 20 anos, estavam dentro de um veículo e seguiam em direção a Praia de Santa Helena no momento da prisão. Eles foram conduzidos para a delegacia de Guarapari.

No bairro Santa Helena, em Cachoeiro de Itapemirim, duas pessoas foram presas em flagrante com três buchas de maconha, 20 pedras de crack e dois pinos de cocaína. Eles foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Já em Muqui a prisão ocorreu neste sábado (12) após denúncia de que o suspeito estaria traficando em um bar. Quando a polícia chegou no local, ele entrou no banheiro. Ao sair, foi abordado e em seu bolso a polícia encontrou cinco pedras de crack e, no chão do banheiro, outras 60 pedras. Ele também foi encaminhado para a 7º Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta