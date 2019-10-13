Home
>
Região Sul
>
Jovem é morto com tiros na cabeça em Guaçuí

Jovem é morto com tiros na cabeça em Guaçuí

Motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas

Publicado em 13 de outubro de 2019 às 19:16

 - Atualizado há 6 anos

O corpo foi localizado próximo a Beira Rio, no bairro São Miguel Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um jovem de 26 anos foi assassinado com dois tiros na cabeça em Guaçuí, neste sábado (12). A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas. A polícia fez buscas na região mas ninguém foi detido.

Recomendado para você

Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira (18) no bairro Nossa Senhora da Penha; a vítima foi estrangulada com uma corda de varal e depois sofreu golpes com faca

Mulher morre após ser estrangulada e esfaqueada em Cachoeiro

Homem de 43 anos negociava propriedades localizadas em Anchieta e Alfredo Chaves, mas que pertenciam a outras pessoas

Suspeito de aplicar golpes em vendas de terrenos é preso no Sul do ES

Segundo as investigações, mulher falsificou um certificado de aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Falsa advogada suspeita de ligação com CV e PCC é alvo de operação no ES

00:00 / 00:51
Jovem é morto com tiros na cabeça em Guaçuí

De acordo com a Polícia Militar, o corpo de Wesley Loreti Soares foi encontrado por moradores próximo a Beira Rio no bairro São Miguel. Testemunhas contaram para a PM que Wesley passou a noite em um ingerindo bebida alcoólica em um bar na região.

A polícia recebeu inúmeras denúncias e chegou a fazer buscas, mas não conseguiu identificar/localizar os suspeitos. A Polícia Civil investiga o caso e denuncias anônimas podem ser realizadas através do 181, não é necessário se identificar.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais