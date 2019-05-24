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Violência

Jovem é baleado em Cachoeiro

Ele foi atingido no tórax e na perna e permanece internado

Publicado em 

24 mai 2019 às 15:00

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 15:00

A vítima está internada na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes
Um jovem de 18 anos foi baleado na noite desta quinta-feira (23) na Avenida Fioravante Cipriano, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os motivos do atentado ainda são desconhecidos.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava em uma esquina quando, por motivos ainda desconhecidos, foi abordado pelo suspeito. O jovem foi atingido no tórax e na perna. Ele foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia, onde permanece internado.
A vítima conseguiu contar para a Polícia Militar que o suspeito seria um homem morador do bairro Vilage da Luz, no mesmo município. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP). Ninguém foi preso até o momento.
 

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