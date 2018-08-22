Jovem é baleado durante assalto em Cachoeiro

A vítima permanece internada na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes

Um jovem de 27 anos foi baleado durante um assalto na noite desta terça-feira (21) na localidade de Duas Barras, interior de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Ele contou que foi abordado por bandidos enquanto abastecia o veículo e foi obrigado a seguir para uma lanchonete, onde teria sido baleado.

O jovem contou para a Polícia Militar que estava abastecendo em um posto na localidade de Morro Grande quando teria sido abordado por dois criminosos, que o obrigaram a dirigir até Duas Barras, onde pararam e realizaram um assalto a uma lanchonete e panificadora. A vítima contou que o proprietário do estabelecimento reagiu, atirou e os tiros o atingiram.

O proprietário do estabelecimento, de 33 anos, contou que foi surpreendido por dois assaltantes que estavam armados e fugiram do local levando R$ 400,00 em dinheiro. E, na fuga, os criminosos bateram em um caminhão que estava estacionado e que, nesse momento, dois homens teriam passado pelo local e efetuado disparos contra o veiculo em fuga.

Quando a PM chegou ao local encontrou os dois suspeitos do lado de fora do veículo que teria sido roubado e o jovem baleado estava sentado no banco do motorista. Eles começaram a atirar na direção da viatura e houve troca de tiros. Os bandidos conseguiram fugir mas, no trajeto, foi encontrada uma arma de brinquedo.